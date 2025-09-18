Cập nhật: USD giảm nhẹ sau biên bản FOMC
Biên bản FOMC đã được phát hành hôm nay lúc 7:00 tối BST (1:00 sáng thứ Năm, VN). Tài liệu được theo...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Các nhà phân tích cho rằng mùa sưởi ấm ở Hoa Kỳ sẽ sớm kết thúc, ngay cả khi nhiệt độ được dự báo trong...
Barkin và Daly là những thành viên Fed đầu tiên có bài phát biểu sau khi công bố dữ liệu CPI...
Báo cáo chính thức của Hoa Kỳ về hàng tồn kho dầu được công bố hôm nay lúc 3:30 chiều BST (9:30 tối VN)....
Ngân hàng Canada đã không thay đổi lãi suất như kỳ vọng chung. Lãi suất hiện tại vẫn ở mức 4,50%. Đây...
Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo...
Báo cáo CPI tháng 3 của Hoa Kỳ đã được phát hành hôm nay lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối...
Bản công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ cho tháng 3 có thể sẽ là chìa khóa chính cho quyết định lãi...
Hôm nay, sự chú ý của các nhà đầu tư chủ yếu chuyển sang báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ, cùng...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua trong tâm lý trái chiều. Phần lớn tâm lý...
Phiên giao dịch Châu Âu đã chứng kiến đà tăng trên các chỉ số từ Lục địa Già trong ngày...
Việc Bitcoin vượt qua rào cản tâm lý 30,000 USD đã gây ra một đợt phục hồi mạnh mẽ đối với cổ phiếu của các...
Đồng Solana đang tăng 12% trong hôm nay nhờ sự kiện ra mắt điện thoại Saga vào thứ Năm sử dụng hệ điều hành Android được cung cấp bởi...
Ngân hàng BNP khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh theo giá thị trường Chốt lời: 0.7000 Dừng...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) tăng gần 2.5% trong ngày hôm nay. NATGAS đã tăng hơn 10% so với mức thấp...
Những người mua đang có một khởi đầu tuần mới khả quan. Đường đang tăng hơn 2% trong ngày hôm nay và vượt mức 24,06 USD/pound,...
Hội nghị của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bắt đầu vào ngày hôm qua, có thể mang lại nhiều...
Mùa báo cáo Phố Wall sẽ bắt đầu từ tuần này JPMorgan, Wells Fargo và Citigroup phát hành kết...
