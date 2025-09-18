Phân tích thị trường nổi bật - DE30 (11.04.2023)
Thị trường chứng khoán Châu Âu đã bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Phục Sinh ở mức cao hơn. Các...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Thị trường tiền điện tử đang có một phiên giao dịch tích cực sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh với các đồng tiền lớn cũng như các altcoin...
Chứng khoán Châu Âu dự báo ở cửa phiên cao Dữ liệu thứ cấp từ Khu vực đồng Euro Bitcoin vượt mức $30,000 Các...
Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn - S&P 500 tăng 0.10%, Dow Jones tăng 0.3% và Russell...
Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống 2% trong năm nay, trong khi tăng trưởng...
Đồng USD đã tăng hơn 0,3% hôm nay và EURUSD giảm xuống dưới 1,0900 và kiểm tra vùng lân cận 1,0850. Đồng bạc...
Giá dầu đang ổn định sau đợt tăng giá mạnh vào tuần trước trước việc OPEC+ quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng. Sự biến động giảm...
Trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, các nhà đầu tư sẽ được cung cấp một số sự kiện hàng đầu thị trường trong tuần tới. Quyết...
Kỷ nguyên Kuroda cuối cùng cũng đã kết thúc và Tân Thống đốc Ueada sẽ bắt đầu nắm quyền điều hành Ngân...
Vàng đã giảm khoảng 0,6% so với phiên đầu tuần. Đây là ngày giao dịch đầu tiên của vàng sau kh dữ...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ nhàng vì hầu hết các nền kinh tế Châu Âu vẫn còn nghỉ...
Phiên giao dịch đầu tiên của thị trường sau bản phát hành dữ liệu của Mỹ đang có diễn biến trái chiều...
Chỉ số lạm phát PPI tháng 2 từ Khu vực đồng Eeuro đã được phát hành hôm nay lúc 10:00 sáng...
Dogecoin đã có những bước chuyển lớn vào buổi tối ngày hôm qua (theo giờ BST) với mức tăng gần 30% trong vòng...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua trái chiều - S&P 500 tăng 0.37%, Dow Jones tăng 0.98%, Nasdaq giảm 0.27%...
Quyết định cắt giảm sản lượng đầy bất ngờ của OPEC+ đã nâng giá dầu lên. Giá OIL.WTI đã nhảy vọt lên...
Cặp ngoài hối EURUSD đã tăng nhanh sau bình luận từ Thành viên Hội đồng thống đốc ECB Holzmann, người cho biết mức tăng...
2:45 chiều BST (8:45 tối VN) - Mỹ, Chỉ số PMI sản xuất tháng 3 (bản cuối): 49.2. Bản phát hành đầu tiên: 49.3 3:00...
Mới hai tuần trước, thế giới đang tận hưởng giá dầu cực kỳ thấp (theo tiêu chuẩn ngày nay). Giá dầu Brent giảm xuống còn...
