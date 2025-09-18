Top 3 thị trường nổi bật (03.04.2023)
Tuần giao dịch sắp tới sẽ là một tuần giao dịch thú vị, dù diễn ra trước lễ Phục Sinh đồng nghĩa điều kiện thanh khoản có thể...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Bitcoin đã có một quý đầu tiên tuyệt vời trong năm sau khi ghi nhận mức tăng 70%, đánh bại lợi nhuận của hầu hết...
Các bản sửa đổi của chỉ số PMI sản xuất Châu Âu cho tháng 3 đã được công bố vào sáng nay. Dữ liệu...
Các thành viên OPEC+ đã thông báo cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện lớn vào cuối tuần qua, đẩy giá...
Hôm nay chúng ta sẽ phân tích EURUSD trong một khoảng thời gian dài hơn để có cái nhìn bao quát...
Dầu bắt đầu tuần mới với khoảng cách tăng lớn sau khi các nước OPEC tuyên bố cắt giảm sản lượng tự nguyện vào cuối tuần...
Bản phát hành gói dữ liệu của Hoa Kỳ cho tháng 2, bao gồm cả lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá...
Chỉ số CPI sơ bộ cho tháng 3 từ Khu vực Đồng Euro đã được phát hành hôm nay lúc 10:00 sáng BST (4:00...
Kim loại quý đang giao dịch thấp hơn một chút trong ngày sau khi xóa đi mức tăng trước đó. Chỉ số CPI của Pháp...
Số liệu lạm phát tiêu dùng CPI sơ bộ tháng 3 của Pháp đã được công bố lúc 7:45 sáng BST (1:45...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Đức cho tháng 2 được công bố hôm nay lúc 7:00 sáng theo giờ BST (1:00 chiều VN). Báo...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0.57%, Dow Jones tăng 0.43% và Nasdaq tăng 0.73%....
Phố Wall đã xóa sạch phần lớn đà tăng từ đầu phiên. S&P500 tăng 0.19%, Dow Jones không đổi và...
Susan Collins, người đứng đầu Fed Boston, và Tom Barkin, người đứng đầu Fed Richmond, đã phát biểu về tình hình nền...
Vàng duy trì gần mức 2.000 USD/ounce và tiếp tục đi lên trong bối cảnh đà tăng đang suy yếu ở Phố Wall và...
Một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới S&P Global, Moody's và Fitch Ratings đã đưa ra nhận xét...
Một trong những người hưởng lợi chính khi SVB phá sản First Citizens BancShares, (FCNCA.US) đã mua lại một phần Ngân hàng...
