Cập nhật: EUR tăng sau dữ liệu CPI của Đức
Báo cáo lạm phát CPI sơ bộ của Đức được công bố hôm nay lúc 1:00 chiều BST (7:00 tối VN) và dự kiến...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Giá khí đốt tự nhiên tăng khoảng 3 giờ trước khi báo cáo lưu trữ khí đốt của EIA được công bố. Tin tức cảng...
Thị trường chứng khoán Châu Âu đang tận hưởng một ngày tràn ngập sắc xanh khác. Các chỉ số Bluechip chính...
Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên thị trường Châu Âu mang đến những đợt phục hồi năng động cho cổ phiếu của công ty...
EURUSD sẽ là cặp ngoại hối được theo dõi suốt cả ngày hôm nay với các bản dữ liệu lạm phát từ Châu Âu....
Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 3 của Tây Ban Nha đã được phát hành lúc 8:00 sáng BST (2:00 chiều VN) hôm...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Dữ liệu lạm phát CPI tháng 3 từ Tây Ban Nha và...
Phố Wall kết thúc phiên hôm qua ở mức cao hơn với các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng hơn 1%. S&P 500...
Công ty bán dẫn khổng lồ của Hoa Kỳ Intel (INTC.US) đã chỉ ra rằng chất bán dẫn đầu tiên của họ cho ngành công...
Cổ phiếu của công ty in 3D Stratasys (SSYS.US) đang tăng gần 12% khi Nano Dimension đưa ra đề nghị tiếp quản lên 19,55 USD/cổ phiếu. Lời đề...
Albemarle (ALB.US) là nhà sản xuất lithium lớn nhất toàn cầu. Những nỗ lực của công ty hiện đang tập trung vào việc mua...
Hợp đồng tương lai USD100 đang tăng giá sau phiên Châu Á lạc quan và sự phấn khích đối với cổ phiếu của Alibaba...
3:30 chiều BST (9:30 tối VN) - Mỹ, Báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ của DOE. Tồn kho dầu: -7.48 triệu thùng. Dự...
Giá dầu Brent đã giảm khoảng 9% kể từ đầu năm 2023 nhưng mức giảm giá trong 12 tháng qua đã vượt quá 30%. Quan...
Tiền điện tử đang phục hồi trong ngày hôm nay bất chấp những tin tức vẫn chưa chắc chắn về xung đột giữa CFTC và sàn giao dịch...
Peter Kazimir, thành viên của hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu, cho biết ECB đang theo dõi chặt...
Hôm qua, Alibaba (BABA.US) đã thông báo rằng họ sẽ chia công ty của mình thành sáu đơn vị, mỗi...
HSCEI (CHNComp) là một trong những chỉ số Châu Á hoạt động tốt nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số này đã...
Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua với động thái giảm nhẹ. S&P 500 giảm 0.16%, Dow Jones giảm...
