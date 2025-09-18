Tóm tắt thị trường ngày 29.03.23: Tâm lý lạc quan trên Phố Wall phai nhạt, USD tiếp tục giảm
Các chỉ số Châu Âu đã kết thúc phiên biến động hôm nay cao hơn một chút với DAX và CAC40...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Cổ phiếu PVH (PVH.US) đã tăng hơn 18% vào thứ Ba sau khi công ty mẹ của Calvin Klein và Tommy Hilfiger công bố kết quả...
FRA40 và các chỉ số chính khác của Châu Âu đã trả lại hầu hết các mức tăng sớm trong bối...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 130.64 Chốt lời: 120.00 Dừng...
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng lên 104,2 từ 102,9 trong tháng 3 (được sửa đổi thành 103,4)....
Andrew Bailey, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, cũng như hai thành viên BoE khác (Sam Woods và Dave Ramsden)...
Giá dầu đang ghi nhận sắc xanh trong tuần này. Giá dầu thô đã tăng vào hôm qua với giá WTI tăng khoảng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Chỉ số tâm lý tiêu dùng từ CB, Báo...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn, riêng lĩnh vực công nghệ tụt lại phía sau. S&P...
Các chỉ số Châu Âu kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay cao hơn, với DAX0 tăng 1,14%, dẫn đầu bởi...
Dầu thô đang tăng mạnh khoảng 4% trong phiên giao dịch hôm nay nhờ tâm lý thị trường cải thiện đáng kể. Khả...
First Republic (FRC.US) và cổ phiếu của các ngân hàng khu vực khác của Hoa Kỳ đã tăng trở lại từ mức đáy gần...
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ CFTC đang kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao do các vấn...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.6184 Chốt lời: 0.6366 Dừng...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8802 Chốt lời: 0.8674 Dừng...
Đầu tuần cuối cùng của tháng 3 trái ngược hẳn với kết thúc của tuần trước đó, khi chi phí bảo đảm Deutsche Bank...
Những lo ngại trong lĩnh vực ngân hàng và bóng ma suy thoái toàn cầu đang rình rập đã gây...
Cổ phiếu của First Citizens (FCNCA.US) đã tăng vọt trước giờ mở cửa sau khi công ty mẹ của ngân hàng cho biết họ sẽ mua một phần...
