📉NATGAS lao dốc hơn 5% khi dự báo nhiệt độ sẽ "hạ nhiệt"
Giá khí đốt giảm hơn 5% trong phiên hôm nay, sau đợt tăng mạnh cuối tuần trước bởi dự báo cho thấy nhiệt độ sẽ tăng cao...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Giá khí đốt giảm hơn 5% trong phiên hôm nay, sau đợt tăng mạnh cuối tuần trước bởi dự báo cho thấy nhiệt độ sẽ tăng cao...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CHFJPY. ANZ Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
19:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 6: CPI của Đức: thực tế 0,0% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu khởi đầu tuần mới với tâm lý thận trọng vừa phải. Hạn chót cho...
Cổ phiếu của các ngân hàng lớn tại Mỹ, bao gồm Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs và Bank of America, đang tăng giá...
Đồng USD đang dao động gần mức thấp nhất kể từ đầu 2022, kiểm tra vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 97,0–96,0 điểm trên chỉ...
Thị trường mở đầu tuần với diễn biến nhẹ nhàng: chứng khoán Mỹ tương lai nhích lên, còn giao dịch tại châu Âu...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã mở cửa tuần này với xu hướng giảm, giao dịch ở mức 3.265,8...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu GDP : GDP (Q1): thực tế 0,7% QoQ; dự báo 0,7% QoQ; trước đó 0,1% QoQ; GDP...
Thị trường tài chính đang bước sang nửa cuối năm sau vài tháng đầy biến động. Mặc dù tháng Sáu tương đối...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/06, chỉ số S&P 500 tiến 0.52% lên mức cao kỷ lục 6,173.07...
OPEC+ đang có kế hoạch sẽ tăng thêm sản lượng dầu thô, theo các báo cáo truyền thông mới nhất được công...
Chỉ số S&P 500 vượt đỉnh tháng 2 Bức tranh lạm phát mờ nhạt hỗ trợ lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ Phố...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 5: Chỉ số giá PCE cốt lõi (theo năm): thực tế...
Giá vàng đang giảm mạnh, một diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh đồng USD suy yếu và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ...
Buổi 2: Mua & bán cổ phiếu, cách tạo thu nhập từ cổ phiếu Click và tham gia ngay!
Hợp đồng tương lai chỉ số DAX (DE40) tăng 0,3% trong bối cảnh tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế trên Phố Wall và...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ