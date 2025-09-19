Cập nhật: Đồng bảng Anh mạnh lên sau động thái mới nhất từ BoE
Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 4,25% như dự đoán rộng rãi....
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chỉ số UK100 đã giảm từ mức cao nhất trong 1 tuần đạt được vào thứ Tư trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngân...
The Swiss National Bank raised its benchmark interest rate by 50 bps to 1.50 % as widely expected. Policymakers said they cannot rule out...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1,65%, Dow Jones giảm 1,63% và Nasdaq sụt giảm 1,60%....
Như thường lệ, quyết định lãi suất của Fed sẽ là sự kiện vĩ mô quan trọng nhất trong ngày. Cục Dự trữ Liên...
Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ Liên bang lên mức 5%, phù hợp với kỳ vọng...
Tâm lý đối với chỉ số US500 đã trở nên tồi tệ hơn sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, theo đó...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã kích hoạt một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô...
US30 Hãy cùng bắt đầu phân tích hôm nay với biểu đồ US30. Quan sát chỉ số ở khung thời gian hàng ngày,...
Đồng tiền phổ biến nhất đã tăng cao hơn vào sáng thứ Tư sau một loạt các bình luận hiếu chiến từ Chủ tịch ECB Lagarde....
Tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh đã tăng lên 10,40% YoY trong tháng 2 từ 10,10% trong tháng 1, cao hơn ước tính...
Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ở mức cao hơn trong bối cảnh Fed được kỳ vọng sẽ "chùn tay" trong quá...
Bảng Anh là đồng tiền G10 mạnh nhất hiện tại sau khi dữ liệu CPI mới nhất cho thấy cả lạm phát cơ bản và lạm phát...
Alexander Novak, Phó thủ tướng Nga - bổ nhiệm phụ trách trung tâm nghiên cứu năng lượng, cho biết kế hoạch cắt giảm...
Dữ liệu doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ cho tháng 2, công bố vào lúc 2:00 chiều GMT (9:00 tối VN) hôm...
12:30 trưa GMT (7:30 tối VN) - Canada, Báo cáo lạm phát Giá tiêu dùng (CPI) tháng 2. Toàn...
DẦU Gá dầu lao dốc đáng kể trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng. Tin hành lang cho biết các...
Chỉ số Cảm tính Kinh tế tháng 3 của Đức đã được công bố vào lúc 10:00 sáng GMT (5 chiều VN) và đạt...
