Cập nhật: Chỉ số Cảm tính Kinh tế ZEW dưới mức kỳ vọng!
Chỉ số Cảm tính Kinh tế tháng 3 của Đức đã được công bố vào lúc 10:00 sáng GMT (5 chiều VN) và đạt...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chỉ số Cảm tính Kinh tế tháng 3 của Đức đã được công bố vào lúc 10:00 sáng GMT (5 chiều VN) và đạt...
Sự kiện quan trọng của tháng, quyết định lãi suất của FOMC, đang đến gần. Dù quyết định của Fed luôn được coi là sự kiện...
Hoa Kỳ và Châu Âu đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn, bù đắp cho khoản lỗ đầu...
Các chỉ số châu Âu đã xóa các khoản lỗ đầu phiên và kết thúc phiên giao dịch...
Cổ phiếu của First Republic (FRC.US) đã giảm hơn 30,0% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Standard & Poor's hạ xếp hạng tín...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.6250 Chốt lời: 0.5800 Dừng...
Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Dù những lý do dẫn đến việc bán tháo gần...
Bài phát biểu hôm nay của Chủ tịch ECB Lagarde và những nhận xét từ Stournaras đã không thể kích...
Những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng đã gây ra tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán...
Các chỉ số Châu Âu đã có một khởi đầu tồi tệ cho một tuần mới với các chỉ số chính từ Lục địa già...
Đồng EUR tiếp tục phục hồi so với đồng USD vào đầu tuần, sau đợt giảm mạnh trong tuần trước. Động thái giảm được thúc đẩy bởi...
Tâm lý yếu hơn trên các sàn giao dịch chứng khoán không ngăn được tiền điện tử tăng giá Mối...
Các ngân hàng Thụy Sĩ là tâm điểm chú ý của tin tức vào đầu tuần mới. UBS đã đồng ý...
Động thái tăng mạnh được tung ra trên thị trường vàng vào ngày 08/03/2023 đang tiếp diễn vào đầu tuần mới. Tâm...
UBS đã mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ franc (trả 76 xu cho mỗi cổ phiếu (0,76 CHF)) trong một thỏa thuận được giám sát...
Dầu bắt đầu giao dịch trong tuần mới với động thái giảm trong bối cảnh lo ngại rủi ro nói chung gia tăng. Giá dầu WTI đã giảm...
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ thông báo rằng UBS sẽ mua lại Credit Suisse trong một thỏa thuận do chính phủ sắp xếp....
Thị trường vẫn duy trì lo ngại vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần với các chỉ số chính của Châu...
Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đã ký gửi 30 tỷ USD tại Ngân hàng First Republic (FRC.US) vào ngày...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ