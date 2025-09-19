Vàng tăng 2% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ giảm
Vàng đang ghi nhận mức tăng hơn 2% trong ngày và kiểm tra vùng kháng cự trung hạn quan trọng trong khoảng 1960...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá dầu đang có một ngày tồi tệ khác với cả giá dầu Brent (OIL) và WTI (OIL.WTI) đều giảm hơn 2% trong...
Ngân hàng BNP Paribas đã khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đang giảm hơn 5% trong hôm nay sau một loạt dự báo thời tiết mới cho thấy nhiệt độ sẽ cao...
Đại học Michigan đã công bố chỉ số tâm lý người tiêu dùng chớp nhoáng cho tháng 3 hôm nay lúc...
Sản lượng công nghiệp tháng 2 ở Mỹ không thay đổi ở mức 0,0%, thấp hơn sự đồng thuận của thị trường với mức tăng 0,2% MoM. Sản lượng...
Cặp ngoại hối phổ biến nhất đã thành công bảo vệ vùng hỗ trợ quan trọng tại 1,0530, được đánh dấu bởi đường xu hướng...
Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức cao sau khi gói giải cứu dành cho Ngân...
ECB đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,5%, phù hợp với những đảm bảo trước đó. Ngân hàng đã...
Cổ phiếu của Alphabet (GOOGL.US) đang tăng sau khi công ty quyết định đưa trí tuệ nhân tạo vào Google Workspace. Trước đó,...
Theo các nguồn tin được CNBC trích dẫn, các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ sắp đạt được thỏa thuận ký gửi từ 25 tỷ đến...
Các nguồn ẩn danh cho biết ECB đã đưa ra mức tăng 50 điểm cơ bản sau khi SNB quyết định hỗ trợ ngân hàng Credit Suisse....
Dự trữ khí đốt của Mỹ giảm 58 bcf (dự kiến giảm 61 bcf và mức giảm trước đó là 84 bcf). NATGAS đã phản ứng về...
Thị trường đang đón nhận hai tin tức quan trọng. Vài phút trước, WSJ đã báo cáo rằng các ngân...
Theo báo cáo của Wall Street Journal, JP Morgan, Morgan Stanley và các ngân hàng lớn khác đang đàm...
ECB đã bất chấp những lo ngại của thị trường và quyết định tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào hôm nay. Điều này...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất hôm nay lúc...
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, các quan chức ECB đã nói với các bộ trưởng châu Âu ngày...
