Cập nhật: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ một lần nữa giảm dưới 200 nghìn
Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ được công bố lúc 12:30 chiều GMT (7:30 tối VN) hôm nay và một lần nữa lại...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ được công bố lúc 12:30 chiều GMT (7:30 tối VN) hôm nay và một lần nữa lại...
AUD là một trong những đồng tiền G10 mạnh nhất hiện nay. Báo cáo việc làm xuất sắc cho tháng 2 có thể...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ công bố quyết định lãi suất hôm nay lúc 8:15 tối hôm...
Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên thị trường chứng khoán chứng kiến cổ phiếu của Credit Suisse (CSGN.CH) tăng gần 30%, sau...
Các chỉ số Mỹ đã rời khỏi mức đáy hàng ngày nhưng vẫn không thể xóa sạch mức giảm. S&P 500...
Chứng khoán toàn cầu đã giảm bớt một phần khoản lỗ vào buổi tối (theo giờ GMT) sau khi có thông tin cho rằng...
OIL.WTI đã giảm hơn 8,0% do những rắc rối trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu làm lu mờ triển vọng tăng giá...
Bản báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã kích hoạt một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô...
Tình hình không chắc chắn xung quanh Credit Suisse (CSGN.CH) đang làm lu mờ các dữ liệu vĩ mô được công...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 2 của Hoa Kỳ đã được công bố lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) và không gây...
Thị trường đã trải qua một phiên giao dịch Châu Á khá yên bình, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn...
Các chỉ số thị trường chứng khoán Châu Âu tiếp tục trượt dài trong hôm nay sau khi phiên giao dịch tiền...
EUR đang là đồng tiền G10 yếu nhất hiện nay khi những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng được khôi phục. Cổ phiếu của...
Đà phục hồi trên thị trường, được kích hoạt bởi các hành động của chính quyền Hoa Kỳ vào cuối tuần...
Dữ liệu hoạt động hàng tháng từ Trung Quốc được công bố trong phiên giao dịch châu Á đã cho thấy những số...
Inditex (ITX.ES) đã công bố kết quả tài chính và công ty dệt may một lần nữa lập kỷ lục mới về doanh thu và...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa ở mức cao hơn sau khi thị trường phục hồi từ đợt bán tháo liên quan đến...
Thị trường nhận thấy tâm lý e ngại rủi ro giảm xuống vào thứ Ba. Sự hoảng loạn gần đây trên thị trường...
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) đã giảm mạnh sau thông báo trì hoãn trả thưởng cho một số nhân viên và tạm...
IFR khuyến nghị thực hiện vị thế BUY cặp tiền EURUSD theo các mức sau: Buy Limit tại 1.0685 Chốt lời: 1.0890 Dừng lỗ: 1,0595 Thomson...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ