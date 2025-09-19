Filecoin tăng mạnh trước sự kiện phát triển Filecoin Virtual Machine
Việc triển khai Filecoin Virtual Machine (FVM) sắp tới đã kích hoạt nhiều hoạt động hơn trên mạng Filecoin với giá...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Báo cáo lạm phát CPI tháng 2 của Hoa Kỳ đã được công bố hôm nay lúc 12:30 chiều GMT (7:00 tối VN),...
12:30 trưa GMT (7:30 tối VN) - Mỹ, Chỉ số CPI tháng 2. Toàn phần: 6.0% YoY. Dự báo: 6.0% YoY. Trước đó:...
Sau sự hỗn loạn vào cuối tuần trước và khởi đầu đầy biến động trong tuần này, tình hình trên thị trường đã...
USDJPY đã giao dịch ở mức thấp hơn trong thời gian gần đây. Cặp tiền này đã dừng động thái tăng trước đó...
Phố Wall đóng cửa ở mức thấp hơn sau một phiên đầy biến động. S&P 500 giảm 0,15%, Dow Jones giảm 0,28% và Russell...
Báo giá dầu thô WTI đang trượt xuống 72,7USD/thùng, ghi nhận mức giảm gần 6% tính theo ngày. Sự hoảng loạn...
Trọng tâm tuần này sẽ là dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ khi cuộc họp tháng 3 của FOMC sắp...
Động thái phục hồi trên thị trường nhờ sự can thiệp của Fed và Kho bạc Hoa Kỳ đối với sự sụp đổ của SVB và việc đóng...
Sự kết hợp giữa tâm lý rủi ro được thúc đẩy bởi hy vọng về một Fed "có ích" và các vấn đề của...
Tâm trạng trên thị trường các chỉ số Hoa Kỳ tương lai đã phần nào nhẹ nhõm hơn khi các nhà...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm nay ở mức thấp hơn vào thứ Sáu, với chỉ số Dax...
Giá vàng đã tăng gần 2% lên trên mức $1865, trong khi bạc tăng gần 4,0% một ounce vào thứ Sáu sau khi...
Cổ phiếu của DocuSign (DOCU.US) đã giảm khoảng 20,0% vào thứ Sáu dù nhà cung cấp giải pháp chữ ký...
Silicon Valley Bank Financial (SIVB.US) đã bị ngừng niêm yết sau quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan quản lý...
Lĩnh vực tài chính ở Mỹ đã trải qua sự sụt giảm lớn nhất trong gần ba năm vào ngày hôm qua. Các ngân...
Cổ phiếu của First Republic (FRC.US) đang giảm hơn 30% ngày hôm nay mặc dù đã phục hồi gần 20% từ mức thấp nhất trong phiên....
Báo cáo NFP rất được mong đợi đã được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) và cho thấy nền kinh...
Nền kinh tế Hoa Kỳ bất ngờ có thêm 311 nghìn việc làm trong tháng 2, so với mức tăng 517 nghìn trong tháng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ở mức thấp hơn Dữ liệu việc làm tháng 2 từ Hoa Kỳ và...
