Rắc rối của Silicon Valley Bank thúc đẩy đà giảm trên US30 (10.03.2023)
Thông báo bất ngờ từ Silicon Valley Bank (SVB) ngày hôm qua đã gây chấn động khắp Phố Wall. SVB cho biết họ...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phố Wall ghi nhận mức sụt giảm đáng kể vào hôm qua, sau động thái lao dốc vào cuối phiên. S&P 500...
Hầu hết các chỉ số Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay trong sắc đỏ, với chỉ...
Cặp EURJPY đã di chuyển theo xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Quan sát cặp tiền ở khoảng H4, đợt điều chỉnh giảm đã...
Cổ phiếu Etsy (ETSY.US) đang giao dịch thấp hơn 4,0% vào thứ Năm sau động thái hạ cấp hai lần của Jefferies đối với thị trường...
Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ hôm nay, nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã giảm...
Chỉ số của Đức đang đứng trước một quyết định quan trọng. Biểu đồ W1: DE30 đã đạt mức đỉnh mới trong năm vào tuần này...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp: 211 nghìn so với 195 nghìn dự kiến (trước đó: 190 nghìn) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp...
Cổ phiếu của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSM.US), nhà sản xuất chip hàng đầu, đã đi ngang trong những...
Ngân hàng tiền điện tử lớn Silvergate tạm ngừng hoạt động Cổ phiếu của ngân hàng chuyên giao dịch tiền điện tử...
Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse (CSGN.CH) liên tục chịu áp lực giảm giá. Hôm nay, cổ phiếu đang mất hơn 5,0% sau...
Tiền điện tử đang suy yếu trở lại và Bitcoin đang giao dịch ở mức 21,700 USD khi nỗi lo sợ lan rộng trên thị trường lan truyền...
Giá vàng đã bị ảnh hưởng vào đầu tuần này với quan điểm diều hâu của Chủ tịch Powell là lý...
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức trái chiều - S&P 500 tăng 0,14%, Dow Jones giảm 0,18%,...
Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay cao hơn một chút với DAX 40 tăng 0,46% và...
Bản công bố báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã không thể tạo ra những động thái lớn trên thị trường...
Ngân hàng Trung ương Canada đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức giới hạn dưới hiệu quả là 4,50%, như dự đoán...
Báo cáo việc làm tháng 2 của ADP được công bố hôm nay lúc 1:15 chiều GMT (8:15 tối VN). Như một gợi ý...
