🔼US500 kiểm tra mức 4,000 trước dữ liệu ADP
Các chỉ số của Phố Wall đã bị ảnh hưởng vào ngày hôm qua sau khi Chủ tịch Powell đưa ra quan điểm hiếu chiến trong phiên...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
USDCAD là một trong những cặp sẽ được theo dõi trong chiều nay (theo giờ GMT) sau khi một số sự kiện được lên lịch có thể ảnh...
Các chỉ số của Hoa Kỳ đã kết thúc giao dịch ngày hôm qua thấp hơn đáng kể sau lời điều trần hiêu chiến từ...
Cổ phiếu của Rivian (RIVN.US) đã giảm hơn 12,0% vào thứ Ba sau khi nhà sản xuất xe điện công bố kế hoạch bán 1,3 tỷ USD trái...
Trong quá khứ, việc một phụ nữ hoạt động trên thị trường tài chính được xem là trường hợp hiếm thấy. Tuy nhiên,...
Chủ tịch Fed Powell sẽ xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ hôm nay lúc 3:00 chiều GMT (10:00 tối VN) cho...
Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố quyết định lãi suất trong đêm. Lãi suất chính đã tăng...
Theo Bloomberg, Meta Platforms (META.US) đang lên kế hoạch sa thải thêm hàng nghìn nhân viên. Kế hoạch này...
Các chỉ số thị trường chứng khoán châu Âu đang giao dịch ở mức cao hơn trong một ngày khác liên tiếp....
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua trái chiều với động thái nhỏ. S&P 500 tăng 0,07%, Dow Jones...
Các chỉ số chính của Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay cao hơn với DAX...
Thành viên Ngân hàng ECB Robert Holzmann kêu gọi mức tăng 50 điểm cơ bản trong 4 cuộc họp tiếp theo. Ngoài...
Các thị trường đang chuẩn bị cho một tuần bận rộn đầy thú vị với nhiều sự kiện hàng đầu. Chủ tịch Fed Powell sẽ đến Quốc hội trong...
EURUSD tiếp tục di chuyển xuống ngày hôm nay, bỏ qua tuyên bố diều hâu của nhà kinh tế trưởng của ECB và lợi suất...
Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ (NATGAS) đã bắt đầu một tuần mới với khoảng cách giá giảm lớn, sau khi kiểm...
Cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse (CSGN.US) đã chịu áp lực vào đầu tuần mới do tin tức về việc bán...
AUDUSD là một trong những cặp ngoại hối có thể di chuyển trong những giờ và ngày tới. Cặp tiền đã bị ảnh hưởng trong...
Hầu hết các chỉ số Châu Á khởi đầu tuần mới ở mức cao hơn, sau động thái phục hồi của Phố Wall vào thứ Sáu...
Cổ phiếu của C3.ai (AI.US) đã tăng 30% vào thứ Sáu sau khi công ty công nghệ này công bố kết quả lạc quan...
