DE30 kiểm tra lại kháng cự 15.500, cổ phiếu Lufthansa tăng 5% nhờ dự báo lạc quan
Các chỉ số thị trường chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn tới 1% DE30 thực hiện một nỗ lực khác để vượt...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Tiền điện tử đang được theo dõi chặt chẽ vì nguy cơ sẽ xảy ra một đợt sụp đổ khác đang hình thành trên...
Phố Wall đã cắt giảm chuỗi thua lỗ và đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0,76%, Nasdaq...
Các chỉ số châu Âu đã xóa các khoản lỗ sớm và kết thúc giao dịch ngày hôm nay ở mức cao...
Cổ phiếu của Salesforce (CRM.US) đang giao dịch cao hơn 10,0% khi công ty phần mềm công bố kết quả hàng quý tốt hơn dự kiến và...
Novavax (NVAX.US), nhà sản xuất Nuvaxovid, một loại thuốc chống Covid-19, đã đạt được doanh thu cao trong vài năm qua, nhưng chuỗi...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã báo cáo hôm nay rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,190 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 2, so với 0,192 triệu...
Đồng tiền của Mỹ đã mạnh lên sau dữ liệu ngày hôm nay, trong khi lợi suất tăng vọt trên 4% do chi phí...
Biên bản cuộc họp gần đây nhất vừa được công bố của ECB đã không gây ra chuyển động lớn nào trên...
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bỏ phiếu ủng hộ luật cho phép Tổng thống Joe Biden có quyền cấm TikTok...
Số liệu CPI sơ bộ cho tháng 2 từ Liên minh tiền tệ châu Âu (khu vực đồng euro) đã được công bố vào lúc...
Đồng EUR có thể sẽ di chuyển vào cuối ngày hôm nay khi báo cáo lạm phát CPI cho tháng 2 từ...
Chứng khoán Châu Âu dự báo phiên giao dịch Châu Âu mở cửa ở mức thâp hơn Các nhà...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch của tháng mới ở mức thấp hơn. Trong khi Dow Jones và Russell...
Cổ phiếu của Rivian (RIVN.US) giảm mạnh khi nhà sản xuất xe điện công bố số liệu doanh thu yếu trong Q4 Công ty dự kiến...
Cổ phiếu Virgin Galactic (SPCE.US) đã giảm hơn 15% vào thứ Tư khi báo cáo hàng quý mới nhất tiết lộ công...
Báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã gây ra một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô tăng...
