US100 giảm do giọng điệu diều hâu của Fed và lợi suất trái phiếu cao hơn
Các chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục giảm vào thứ Tư sau khi dữ liệu CPI của Đức cao hơn dự kiến và những bình...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chỉ số PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ đã tăng lên 47,7 trong tháng 2 từ 47,4 trong tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của các...
Ước tính sơ bộ cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Đức vẫn duy trì ở mức 8,7% YoY trong tháng 2, cao hơn kỳ vọng 8,5%...
Dữ liệu vĩ mô ngày hôm qua từ Mỹ bao gồm chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board giảm mạnh (mặc dù...
AUDJPY đã đi ngang trong những ngày gần đây nhưng cặp tiền này có thể đang hướng đến một động thái bứt phá trong...
Chỉ số PMI Trung Quốc thúc đẩy tâm lý thị trường Dữ liệu lạm phát CPI của Đức dự kiến giảm tốc Chỉ...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1 ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,30%,...
Các chỉ số chính của châu Âu kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay hầu hết ở mức thấp hơn với...
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng đã bật lên khỏi mức đáy gần đây trên ngưỡng 1,800...
Cổ phiếu Zoom Video (ZM.US) đã tăng mạnh trước giờ phiên Mỹ mở cửa khi công ty công bố kết quả tài chính...
Meta Platforms (META.US) đã công bố thành lập một nhóm phát triển các sản phẩm dựa trên AI cho WhatsApp,...
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board đã giảm xuống 102,9 trong tháng 2, từ mức 107,1 của tháng trước...
Nền kinh tế Canada trì trệ ở mức 0,0% trong quý gần nhất, sau mức tăng trưởng 0,7% trong quý 3. Trên cơ sở hàng...
Chứng khoán Châu Âu không ghi nhận nhiều thay đổi DE30 đi ngang sau cú tăng hôm qua Cổ phiếu Bayer...
Đồng bảng Anh đã tăng giá vào ngày hôm qua với GBPUSD tăng trở lại trên mốc 1,20 sau đợt giảm giá vào...
Dữ liệu lạm phát CPI sơ bộ cho tháng 2 từ Pháp và Tây Ban Nha đã được phát hành hôm nay...
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0,31%, Dow Jones tăng 0,22% và Nasdaq...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên đầu tiên của tuần ở mức cao hơn với DAX tăng thêm 1,13%, được thúc...
