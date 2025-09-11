DE40 - Phân tích kỹ thuật (27.06.2025)
Chỉ số DE40 của Đức đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian khá dài. Quan sát trên khung thời gian D1, giá...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Giá vàng (GOLD) giảm hơn 1,3% trong ngày hôm nay, khi các nhà giao dịch chốt lời trước những dấu hiệu...
Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ tại London đã đạt được...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm khá mạnh vào sáng 27/6, xuống dưới...
Chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ đang tăng mạnh, với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ tăng từ 0,2% đến 0,3%. Sự...
Biểu đồ chỉ số US100, khung D1: Nguồn: xStation5
CPI của Tây Ban Nha Flash (tháng 6): YoY : 2,2% (Dự báo 2,1%, trước đó 2,0%) MoM: 0,6% (Dự báo 0,4%,...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/06, chỉ số S&P 500 tiến 0.8% lên 6,141.02 điểm, nâng tổng mức leo dốc trong...
Cặp tiền EUR/USD đang tăng mạnh gần 0,6% trong ngày hôm nay, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3,5 điểm...
Theo các báo cáo từ Bloomberg, Meta Platforms (META.US) đang có kế hoạch mua lại PlayAI – một startup về trí tuệ...
Tâm lý trên Phố Wall hôm nay khá lạc quan, với mức tăng dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Mặc dù...
Chỉ số tổng hợp của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City: -2 (Dự báo -5, Trước đó -3) Sản xuất Kansas City: 5 (Trước đó -10)
EIA Natural Gas Change BCF: 96B (Dự báo 87B, trước đó là 95B). Hợp đồng tương lai về khí đốt tự nhiên Henry Hub (NATGAS)...
Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Hoa Kỳ theo tháng đạt 1,8% so với dự kiến 0,13% và trước đó -6,3% (Chỉ...
Giá bạch kim đã giảm từ 1.415 USD xuống còn 1.374 USD và hiện đang cố gắng hồi phục trở lại. Tuy nhiên, phân tích...
Giá dầu tăng sau khi Financial Times đưa tin, tình báo cho biết lượng uranium của Iran phần lớn vẫn nguyên vẹn và Tehran...
Nguồn cung tăng mạnh đang đẩy giá ĐƯỜNG về mức thấp nhất trong 4 năm. Gía đường đang chịu áp lực do sự gia tăng nguồn cung toàn...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP : GDP (Q1): thực tế -0,5% theo quý; dự báo -0,2% theo quý; trước đó là...
