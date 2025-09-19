GBP tăng bất chấp những bối rối xoay quanh thỏa thuận Bắc Ireland
Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Windsor hôm nay để thảo luận về thỏa...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đã gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Windsor hôm nay để thảo luận về thỏa...
Cổ phiếu Fisker (FSR.US) đã tăng mạnh vào thứ Hai sau khi nhà sản xuất xe điện xác nhận rằng việc giao hàng các...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.3580 Chốt...
Đầu tuần ghi nhận nỗ lực bù đắp cho sự sụt giảm từ cuối tuần của các đồng tiền kỹ thuật số khi Bitcoin giảm xuống dưới $23,000 do...
NATGAS phục hồi sau những đợt giảm mạnh Tuần trước, giá đã tăng 12%, mức tăng 5 ngày cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Tăng...
Sau biên bản FOMC, sự chú ý của thị trường giờ đây sẽ chuyển sang biên bản của ECB, dự kiến phát hành vào...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã một lần nữa khởi động tuần mới với động thái tăng giá. NATGAS đang tiếp tục chuyển...
Chứng khoán Châu Á giảm điểm vào đầu tuần với Nikkei giảm 0,1%, S&P/ASX 200 giảm 1,1%, Kospi sụt giảm 0,9%...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu thứ cấp từ Hoa Kỳ Anh và Ủy ban Châu...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8827 Chốt...
EURJPY đã đưa ra một số động trong ngày hôm nay. Các phiên điều trần từ Kazuo Ueda, người sẽ thay thế Kuroda...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chỉ số PCE của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 1 Lịch phát...
Bất chấp phiên giao dịch đầy biến động vào hôm qua, Phố Wall đã đóng cửa với các mức tăng tương đối. S&P...
Hầu hết các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay ở mức cao hơn với chỉ...
Cổ phiếu của Lucid Motors (LCID.US) đã giảm hơn 17,0% vào thứ Năm sau khi nhà sản xuất xe điện này công bố những con...
Danske Bank khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 135.11 Chốt lời: 130.00 Dừng lỗ:...
Bản công bố báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã không thể tạo ra những bước chuyển lớn trên thị trường dầu mỏ....
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã báo cáo hôm nay rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ