Sau 1 năm chiến tranh Nga - Ukraine, thị trường đã thay đổi ra sao❓
Tuần này đánh dấu một năm Nga tấn công vào Ukraine. Đây vốn dĩ là một cuộc xung đột dự kiến sẽ chỉ diễn ra trong...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố quyết định lãi suất mới nhất vào lúc 11:00 trưa GMT (6:00 tối...
Cổ phiếu của Nvidia (NVDA.US) đang tăng gần 8% trước khi Phố Wall mở cửa nhờ doanh thu và thu nhập vượt kỳ vọng của các nhà phân...
EURUSD đã đi xuống mức thấp hơn kể từ đầu tháng 2. Cặp tiền tệ chính đã giảm gần 4% so với mức đỉnh hàng ngày...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Bản sửa đổi CPI của Châu Âu và dữ liệu GDP của Mỹ CBRT...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0,16%, Dow...
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay ở mức thấp hơn với Stoxx 600 giảm...
Biên bản từ cuộc họp FOMC đã thể hiện quan điểm diều hâu, giống như những gì mà các nhà đầu tư mong đợi....
Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất vừa được công bố. Dù bản phát hành được đánh giá là diều hâu...
Ngân hàng Credit Suisse khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0949 Chốt lời:...
Tesla - nhà sản xuất ô tô tự lái Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã chịu áp lực vào tuần trước sau khi có...
Cổ phiếu của Palo Alto Networks (PANW.US) đã tăng hơn 11,0% vào thứ Tư sau khi công ty an ninh mạng công bố kết quả tài...
Bitcoin Hãy cùng bắt đầu bài phân tích hôm nay với biểu đồ của đồng tiền kỹ thuật số BTC. Quan sát Bitcoin...
Shell (SHEL.UK) vẫn đang hoạt động tốt dù các vấn đề về nguồn cung trong mùa đông và khủng hoảng năng lượng...
AUD đang là đồng tiền G10 hoạt động kém nhất hiện nay, bị kéo xuống bởi dữ liệu vĩ mô đáng thất vọng. Chỉ số giá...
Viện IFO của Đức đã công bố dữ liệu khảo sát mới nhất cho tháng 2 hôm nay lúc 9:00 sáng GMT (4:00 chiều...
Đồng NZD đang là đồng tiền G10 có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Sức mạnh của NZD được thúc đẩy bởi động thái tăng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa ở mức không đổi Biên bản FOMC lúc 7:00 tối GMT (2:00 sáng...
Phố Wall chìm trong sắc đỏ trong phiên đầu tuần sau kỳ nghỉ dài. S&P 500 giảm 2,00%, Dow Jones giảm 2,06%,...
