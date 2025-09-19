Tóm tắt thị trường ngày 21.02.23: Chứng khoán Mỹ chịu áp lực trước dữ liệu kinh tế tích cực
Theo chỉ số PMI toàn cầu sơ bộ của S&P, hoạt động của khu vực tư nhân bất ngờ mở rộng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ở Khu...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá khí đốt tiếp tục giảm và xác nhận sự bứt phá khỏi vùng tích lũy. Các yếu tố cơ bản vẫn...
Cổ phiếu của Vir Biotechnology (VIR.US) đã tăng hơn 8,0% vào thứ Ba sau khi Goldman Sachs nâng cấp công ty miễn dịch học từ "Neutral"...
BofA khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0660 Chốt lời: 1.0285 Dừng...
Đồng tiền điện tử chính đang một lần nữa cố gắng tăng lên trên 25,000 USD, vốn đã thất bại nhiều lần trong tuần qua. Các...
Cặp EURUSD đã giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu PMI mới nhất từ Hoa Kỳ, tuy nhiên, người mua đã nhanh chóng giành...
Chỉ số PMI Sản xuất toàn cầu của S&P Toàn cầu Hoa Kỳ đã tăng lên 47,8 trong tháng 2 từ 46,9 trong tháng...
DẦU Dự trữ dầu của Hoa Kỳ đã tăng lên trên phạm vi 5 năm trong khoảng thời gian này của năm, báo hiệu tình...
Doanh số bán lẻ của Canada cho tháng 12, được công bố lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN), cho thấy số liệu trái chiều và...
Cặp ngoại hối NZDCAD dự kiến sẽ trải qua biến động trong vài giờ tới. Bản phát hành dữ liệu CPI tháng 1 của Canada, được lên...
Đồng CAD đang suy yếu so với đồng USD trước khi thông tin lạm phát từ Canada được công bố lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN). Ngân...
Số liệu PMI sơ bộ từ Pháp và Đức đã được công bố sáng nay lần lượt vào lúc 8:15 sáng GMT (3:15...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu PMI tháng 2 sơ bộ từ Châu Âu và Mỹ Báo...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều trong hôm nay. Nikkei và S&P/ASX 200 giảm 0,2% mỗi chỉ số,...
Phần lớn các chỉ số chính của Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch hôm nay sẽ mở cửa ở mức thấp hơn...
EURUSD đã giảm vào tuần trước xuống dưới mức hỗ trợ chính tại 1,0660 trong một thời gian ngắn, tuy nhiên, người bán...
Đà tăng của những tháng gần đây của EURUSD đã giảm bớt vào tháng 2. Các phiên cuối cùng đã...
Ngân hàng MUFG khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo giá thị trường: Vào lệnh: 1.0690 Chốt lời:...
Giá đồng đã tăng hơn 1,5% vào thứ Hai nhờ sự lạc quan về khả năng phục hồi ở Trung Quốc, vùng với đồng USD suy yếu hơn và...
