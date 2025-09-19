Vàng nhấp nháy tín hiệu tăng giá. CFTC đối mặt với các vấn đề kỹ thuật
Một tín hiệu tăng giá quan trọng đã xuất hiện trên biểu đồ vàng. Giá đã bật ra khỏi vùng hỗ trợ...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Trung Quốc đã tăng hơn 2,0% vào thứ Hai, phục hồi một phần sau mức giảm mạnh trong phiên trước đó, bất chấp...
Sau một tuần bận rộn vừa qua, các nhà giao dịch sẽ đón nhận tuần giao dịch mới với chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 2 cũng như biên...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã giảm vào cuối tuần trước và đà giảm đã đi xuống sâu hơn vào...
Cổ phiếu của gã khổng lồ viễn thông Telecom Italia (TIT.IT) đã chịu áp lực sau khi các tin tức trên phương...
Tuần giao dịch sắp tới có thể sẽ là khoảng thời gian đầy biến động của NZDJPY. Ngân hàng Dự trữ New Zealand dự kiến sẽ...
Phần lớn chứng khoán Châu Á đều tăng điểm trong phiên đầu tuần. Nikkei và 200 tăng 0,1%, Kospi tăng 0,2%...
Giá khí đốt đã giảm mạnh trong vài giờ qua. Theo số lượng giàn khoan dầu của Baker Hughes, một tháp liên...
Cổ phiếu DraftKings (DKNG.US) đã tăng vọt hơn 15,0% vào thứ Sáu sau khi công ty cá cược thể thao này công...
Ngân hàng Citi khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: Sell Limit tại 137.00 Chốt lời:...
Ngân hàng Credit Suisse khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: Buy Limit tại 1.0600 Chốt...
Đồng USD đã suy yếu mạnh sau khi phiên giao dịch Bắc Mỹ bắt đầu sau những bình luận hiếu chiến mới từ thành viên...
Đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra vào hồi đầu năm trên thị trường Palladium là một kịch bản không ai ngờ tới. Hầu hết...
Các ngân hàng lớn của Mỹ như Goldman Sachs và JP Morgan cho biết nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến...
Giá dầu thô WTI đã giảm 2,4% vào thứ Sáu và đang hướng tới mức giảm gần 5% hàng tuần do dữ liệu kinh...
Bitcoin đã tiếp tục giảm sau khi tạm thời đạt mức trên 25,000 USD vào hôm qua. Trong những giờ cuối cùng của phiên...
Cổ phiếu của gã khổng lồ ô tô Đức Mercedes-Benz (MBG.DE) hiện đang dẫn đầu mức tăng trong số các công ty niêm...
Cổ phiếu C3.ai đã tăng hơn 120% kể từ đầu năm và nhiều nhà đầu tư đang tự hỏi liệu chúng ta đang đối diện với một bong bóng...
Tâm lý trên thị trường toàn cầu đã trở nên chua chát trong tuần này với dữ liệu tăng trưởng giá...
