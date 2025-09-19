Đồng USD mạnh lên sau phát biểu của các thành viên FED 💵
Giám đốc Fed St Louis James Bullard và Giám đốc Fed Cleveland Loretta Mester đã chia sẽ những quan điểm hiếu chiến về...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn sau khi dữ liệu lạm phát Giá sản xuất (PPI) tháng...
Các chỉ số Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay cao hơn, nhưng sau đó đã...
Cổ phiếu của Shopify (SHOP.US) đã giảm hơn 16,0% vào thứ Năm sau khi dự báo tài chính Q1 yếu kém làm...
Những nhận xét mới nhất từ Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Huw Pill, đã không ảnh hưởng...
Ngân hàng BNP Paribas khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp NZDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 83.87 Chốt lời:...
Giá sản xuất tại Hoa Kỳ đã giảm xuống 6,0% YoY trong tháng 1 từ mức 6,2% của tháng trước và cao hơn kỳ vọng của...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã đi ngang kể từ đầu tháng Hai. Tuy người mua đã cố gắng vượt qua giới hạn trên...
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0,28%, Dow Jones tăng 0,11% và Nasdaq...
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nayở mức cao hơn với DAX tăng 0,82%...
Bài phát biểu của Chủ tịch Lagarde vừa bắt đầu và người đứng đầu ECB đã đưa ra một số nhận xét liên quan...
FRA40 Hãy cùng bắt đầu bài phân tích hôm nay với biểu đồ FRA40. Quan sát khung thời gian hàng...
Cổ phiếu của Airbnb (ABNB.US) đã tăng hơn 10,0% vào thứ Tư sau khi công ty công bố kết quả quý 4 tốt hơn dự kiến và...
Bản phát hành từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã kích hoạt một số động thái trên thị trường dầu mỏ khi cho thấy tồn kho...
Sản xuất công nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng lên 0,0% trong tháng 1, từ mức giảm -1,0% MoM đã được điều chỉnh giảm trong...
Trí tuệ nhân tạo từ lâu đã ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của con người. Mặc dù chúng ta vẫn còn một...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cho tháng 1 được công bố lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) đã cho thấy dữ liệu tốt...
Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch hôm nay và đang giao dịch ở mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 1 của Hoa Kỳ sẽ được công bố hôm nay lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) và...
