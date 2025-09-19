NATGAS giảm bất chấp dự báo thời tiết lạnh hơn
Dự báo nhiệt độ gần đây ở Hoa Kỳ cho thấy giai đoạn lạnh hơn một chút đang ở phía trước, theo lý thuyết sẽ góp...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau khi phiên giao dịch tại Vương quốc Anh kết thúc , Liberty Global đã tuyên bố rằng công ty đã mua gần...
Ngân hàng Crédit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: từ 132.61 Chốt...
Tâm lý thị trường đang được cải thiện vào thứ Hai tuần này trong khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả lạm phát...
Hôm nay, Thống đốc FED Bowman đã ám chỉ rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ vẫn còn rất nhiều việc phải làm...
Các chỉ số châu Âu đã tăng vào thứ Hai sau khi tiếng chuông mở cửa im ắng, trong khi các hợp đồng tương...
Bài phát biểu của Chủ tịch Powell và nhận xét của các quan chức ngân hàng trung ương khác đã...
Theo Novak, Bộ trưởng Năng lượng Nga, hơn 80% lượng dầu xuất khẩu và hơn 70% sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu sẽ được chuyển đến các nước "thân...
Đồng Franc Thụy Sĩ đã mạnh lên vào thứ Hai sau khi tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Thụy Sĩ tăng lên mức 3,3% hàng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Palantir phát hành báo cáo thu nhập Các...
Phần lớn các chỉ số Châu Á đã khởi động một tuần mới ở mức thấp hơn. S&P/ASX 200 giảm 0,2%, Kospi giảm 0,70%,...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: Buy Limit tại 0.6880 Chốt...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: Sell Limit tại 132.00 Chốt...
ANZ Research khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPAUD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.7450 Chốt lời: 1.6900 Dừng...
Theo các phương tiện truyền thông, Ueda, ứng cử viên tiềm năng cho vị trí đứng đầu BOJ, tuyên bố chính...
Cặp GBPJPY đã trải qua nhiều biến động trong hôm nay khi các nhà giao dịch phân tích dữ liệu mới nhất của...
Thủ tướng Nga Novak tuyên bố Nga sẽ hạn chế sản lượng dầu 500,000 thùng mỗi ngày vào tháng 3 như một động thái...
