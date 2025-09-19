Lịch kinh tế: Lịch phát biểu của FED, báo cáo việc làm Canada
Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên thấp Dữ liệu việc làm từ Canada Tâm lý tiêu dùng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng yên Nhật đã tăng mạnh sau thông tin nhà kinh tế học Kazuo Ueda có thể thay thế Thống đốc Kuroda vào tháng...
Theo ước tính sơ bộ, nền kinh tế Anh đã bị đình trệ trong ba tháng cuối năm 2022, sau khi điều chỉnh giảm 0,2% trong quý...
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,88%, Dow Jones giảm 0,73% và Nasdaq...
Lợi nhuận ròng hợp nhất trong cả năm 2022 đạt 163,3 triệu EUR, cao hơn 214,4% so với năm 2021 Thu về hơn 51 nghìn khách...
Phiên giao dịch hôm nay trên thị trường chứng khoán châu Âu là một phiên giao dịch thành công....
Ngân hàng BNP Paribas khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: limit order to short tại 134.00 Chốt...
Cổ phiếu Alphabet (GOOGL.US) vẫn đang trải qua đợt bán tháo mạnh mẽ trong hôm nay sau sai lầm của AI chatbot Bard (laMDA), đối...
Tồn kho khí đốt tự nhiên EIA. Thực tế: -217 bcf. Dự báo: -195 bcf. Trước đó: -151 bcf Tồn kho vẫn đang trên mức...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 196 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng...
Cổ phiếu Pepsi (PEP.US) đã tăng hơn 1,5% trước khi tiếng chuông mở cửa vang lên sau khi gã khổng lồ nước giải khát...
Đồng tiền điện tử lớn đang thua lỗ một lần nữa sau sự sụt giảm của các chỉ số Hoa Kỳ và sự trở lại của tâm lý e ngại rủi ro...
Chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy gần đây khi các nhà đầu tư hoan nghênh đón...
Các chỉ số Châu Âu đã bắt đầu phiên giao dịch hôm nay trong tâm trạng lạc quan với chỉ số STOXX 600...
Bất chấp những bình luận hiếu chiến vào ngày hôm qua của Christopher Waller, người đứng đầu FED St.Louis và Neel...
Cặp ngoại hối USDSEK đã giảm mạnh sau khi NHTW Thụy Điển (Riksbank) tăng lãi suất thêm 0,5% như mong đợi. Trước đó, cặp tiền...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và báo cáo tồn kho khí...
Lạm phát hàng năm ở Đức đã tăng lên 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1, tăng từ mức 8,6%...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1,11%, Dow Jones giảm 0,61%...
