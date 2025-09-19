Thị trường nổi bật ngày 07.02.2023 - USDCAD
USDCAD đã giao dịch theo mô hình tam giác giảm dần kể từ tháng 10 năm 2022. Cặp tiền này đã không...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Chủ tịch Powell và Thống đốc Macklem sẽ có bài...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn nhưng vẫn cao hơn mức đáy hàng...
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay ở mức thấp hơn, với chỉ số DAX của...
Cổ phiếu của PayPal (PYPL.US) đang giao dịch thấp hơn 2,5% vào thứ Hai sau khi Raymond James hạ cấp công ty thanh toán từ "outperform"...
Cặp EURUSD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1, kéo dài các khoản lỗ gần đây trong bối cảnh đồng USD mạnh...
Dầu thô WTI tiếp tục giảm vào đầu tuần sau khi đồng bạc xanh mạnh lên gây áp lực lên các hàng hóa...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8927 Chốt...
Chỉ số quản lý mua hàng Ivey của Canada đã tăng mạnh lên 60,10 trong tháng 1, phục hồi từ mức 49,3 (33,4) đã được...
Giá đồng đã thoái lui xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 trong bối cảnh lo ngại nhu cầu tiêu thụ và đồng...
Giá nhôm đã tăng mạnh sau khi Bloomberg đưa tin Mỹ sẵn sàng áp thuế 200% đối với nhôm do Nga sản xuất ngay trong...
Sau những thất vọng gây ra bởi các Big Tech, mùa thu nhập vẫn đang diễn ra và sẽ có nhiều báo cáo tác...
Mùa thu nhập của Phố Wall cho quý 4 năm 2022 vẫn đang diễn ra. Dù các công ty Big Tech của Hoa Kỳ đã công...
GBPJPY đang giao dịch với mức tăng nhẹ vào sáng nay. Cặp tiền này đã phục hồi sau đợt sụt giảm trước đó sau những bình...
Các chỉ số Châu Á đã khởi động phiên giao dịch tuần mới với sắc đỏ trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang....
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay với tâm trạng trái chiều....
Cổ phiếu của C3.ai (AI.US) đã tăng hơn 20% vào ngày hôm nay sau khi DA Davidson nâng cấp công ty phần...
Các chỉ số của Hoa Kỳ, đặc biệt là các chỉ số của ngành công nghệ, đã có một đợt tăng giá vững chắc...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 1,47%, Russell 2000 tăng 2,06%...
