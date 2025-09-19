Tóm tắt thị trường ngày 30.01.23: Chứng khoán toàn cầu suy yếu vào đầu tuần
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay ở mức thấp hơn, với DAX giảm 0,1% sau khi bị cổ...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay ở mức thấp hơn, với DAX giảm 0,1% sau khi bị cổ...
Cổ phiếu của Alibaba (BABA.US) đã giảm hơn 7% sau tin đồn rằng gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc đang lên kế hoạch chuyển trụ...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã giảm hơn 3,0% vào thứ Hai mặc dù Berenberg đã nâng hạng nhà sản xuất xe điện từ Hold...
Tuần giao dịch hiện tại sẽ là một trong những tuần quan trọng nhất từ đầu năm đến nay với các quyết định lãi suất được đưa ra bởi...
CHNComp đã giảm từ mức cao nhất trong 6 tháng sau khi thị trường Trung Quốc quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo...
Tuần giao dịch sắp tới có thể sẽ là tuần bận rộn nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Các nhà đầu tư sẽ không chỉ được cung...
Các nhà đầu tư đã có cái nhìn đầu tiên về các báo cáo từ các công ty...
Quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang vào 2:00 sáng thứ Năm cũng như báo cáo NFP của Hoa Kỳ cho tháng...
Báo cáo GDP quý 4 năm 2022 của Đức, được công bố hôm nay lúc 9:00 sáng GMT (4:00 chiều VN) đã...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Báo cáo GDP từ Đức và Ba Lan FED, BoE...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều trong ngày hôm nay. S&P/ASX 200 giảm 0,2%, Kospi giảm...
EURUSD đã leo lên trên mốc 1,08 vào tuần trước, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, cặp tiền...
Gói dữ liệu Trung Quốc được mong đợi đã được phát hành ngày hôm nay và cho thấy dữ liệu tốt hơn...
Các chỉ số Châu Á giao dịch trái chiều trong phiên hôm nay. Nikkei tăng 1,2%, S&P/ASX 200 đi ngang,...
Mùa báo cáo thu nhập Phố Wall đã bắt đầu và các nhà đầu tư sẽ nhận được nhiều báo cáo từ...
Báo cáo thu nhập của Phố Wall quý 4 năm 2022 đã bắt đầu vào tuần trước với báo cáo từ các ngân...
AUDJPY đang giao dịch ở mức cao hơn ngày hôm nay, với động lực chính đến từ sự yếu đi của đồng yên Nhật. JPY là...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Các nhà giao dịch Mỹ nghỉ lễ Ngày Martin...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ