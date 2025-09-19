Bản tin ngày 16.01.2023
Phần lớn các chỉ số Châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần. S&P/ASX 200 tăng 0,8%,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phiên giao dịch Phố Wall hôm nay chính thức bắt đầu mùa báo cáo thu nhập, thu hút sự chú...
Hai bản vĩ mô hàng đầu của châu Âu trong ngày đã được phát hành. Dữ liệu GDP từ cả Vương quốc Anh...
Văn phòng Thống kê Liên bang Đức đã công bố dữ liệu GDP đầy đủ năm 2022 của Đức vào lúc 9:00 sáng...
Phố Wall đã đóng cửa ở mức cao hơn sau một phiên giao dịch trái chiều. S&P 500 tăng 0,34%, Dow Jones...
Lạm phát CPI ở Mỹ đã giảm xuống 6,5% so với cùng kỳ như dự kiến vào tháng 12. Lần đầu tiên kể từ khi bắt...
Cổ phiếu của Logitech (LOGI.US) đã giảm hơn 16,0% vào thứ Năm sau khi nhà sản xuất thiết bị PC người Mỹ gốc Thụy Sĩ báo cáo...
Những phát biểu mới từ Chủ tịch St. Louis Bullard của FED đã không hỗ trợ nhiều cho USD: Tăng trưởng Quý...
Nomura khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0049 Chốt lời: 1.0400 Cắt lỗ: 0.9800 Nomura...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (Limit order to long): 0.8690 Chốt...
Dầu thô WTI tương lai đã tăng 1% lên trên mốc 78 USD/thùng vào thứ Năm, kéo dài chuỗi chiến thắng...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã báo cáo hôm nay rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã chậm lại trong tháng thứ 6 xuống còn 6,5% trong tháng 12, từ mức 7,1% trong tháng...
Giá Bitcoin tăng hơn 3,0% và vượt mốc 18,000 USD khi có tin ban quản lý mới của FTX đã tìm thấy...
Đồng bảng Anh đã leo lên mức cao nhất trong 3 tuần so với đô la Mỹ vào ngày hôm qua. Động thái này...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Chủ tịch Powell sẽ phát biểu sự độc lập của NHTW lúc...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua ở mức trái chiều sau khi động lực rủi ro giảm vào chiều...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9181 Chốt...
Phiên giao dịch đầu tiên của năm 2023 đã kết thúc trong tâm trạng tương đối tốt mặc dù biến động giảm mạnh...
