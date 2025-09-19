Top 3 thị trường nổi bật trong tuần (02.01.2022)
Tuần đầu tiên của năm mới luôn là khoảng thời gian thú vị khi các nhà giao dịch đưa ra những phân bổ chiến...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phiên Mỹ đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp đáng kể với các chỉ số chính của Phố Wall đều...
Phiên giao dịch ngày thứ Tư trên thị trường châu Âu bắt đầu tương đối ổn định, với các chỉ số chứng khoán...
Giá khí đốt đang giảm bất chấp cơn bão mùa đông Elliott hiện đang hoành hành khắp nước Mỹ sau khi...
Các chỉ số của Hoa Kỳ lại chịu áp lực vào ngày hôm nay bất chấp một phiên giao dịch đầy hứa hẹn. Các...
Trong khi phần lớn các chỉ số châu Âu khá im ắng vào thứ Tư, chứng khoán London đã tăng mạnh khi các...
Giá NATGAS đã giảm mạnh vào thứ Tư dù sản lượng khí đốt ở khu vực Appalachian, lưu vực sản xuất khí đốt...
Đồng yên Nhật đang là đồng tiền hoạt động kém nhất trong số các đồng tiền chính vào thứ Tư, bị đè nặng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Báo cáo tồn kho dầu của API Chỉ số sản xuất Richmond...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0,41%, Dow Jones tăng 0,11% và Nasdaq giảm...
Tâm lý trái chiều chiếm ưu thế trong phiên hôm nay ở châu Âu. Chỉ số FRA 40 tăng 0,42%, trong khi chỉ số DE30...
Năm 2022 có thể được xem là đợt thử nghiệm "đẫm máu" của tiền điện tử với các đợt bán tháo và...
Đồng tiền của Trung Quốc đã mạnh lên vào thứ Ba sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ bỏ các biện pháp cách ly Covid-19...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu thứ cấp từ Mỹ Anh, Canada và Australia nghỉ lễ Chỉ...
Các chỉ số kỳ hạn của Mỹ đã khởi động phiên hôm nay ở mức cao hơn. US30 và US500 tăng hơn 0,50% mỗi...
TGA hay tài khoản chính của Bộ Tài chính đối với các khoản thu thuế và các khoản chi tiêu khác...
Tuần giao dịch cuối cùng trên thị trường sẽ khép lại một năm đầy sự nuối tiếc. Trong năm 2022, các ngân hàng trung...
Dự báo nhu cầu dầu có vẻ khá tốt trong năm tới nhưng giá vẫn tương đối thấp. EIA dự kiến rằng nhu cầu sẽ tăng 1,0 triệu thùng...
Moonbeam là một trong số ít tiền điện tử tăng hơn 1% hiện nay. Phạm vi tăng đã được 5-7% trong phiên cho đến nay. Động thái...
