Tổng quan thị trường hàng hóa trong năm 2022
Thị trường hàng hóa đã có một năm chứa đựng nhiều sự kiện thú vị, đặc biệt lạm phát cao đã thúc...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Hầu hết các thị trường chứng khoán đều nghỉ lễ Giáng sinh vào thứ Hai Phố Wall thường hoạt động vào...
Giá dầu tiếp tục phục hòi. Dầu WTI giao dịch ở mức cao nhất kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 và đóng cửa ở khu...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã giảm đáng kể trong vài ngày qua. NATGAS đã giảm xuống dưới 5 USD mỗi...
Giá NATGAS tiếp tục giảm ngay cả khi lo ngại về nguồn cung ngày càng tăng. Các dự báo thời tiết gần đây cho thấy...
Cặp USDCAD có thể biến động hơn vào ngày hôm nay vào khoảng 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) với một số bộ dữ liệu...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên ngang Dữ liệu lạm phát PCE tháng 11 của Mỹ Dữ liệu thu nhập và...
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn, dù phần lớn các đà giảm lúc sớm đã được...
Các chỉ số châu Âu đã xóa sạch mức tăng sớm và kết thúc phiên giảm mạnh, với DAX giảm 1,39%...
Tình trạng bán tháo ở Phố Wall đã gia tăng sau một loạt dữ liệu kinh tế lạc quan củng cố khả năng thắt chặt chính sách...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tiếp tục rơi tự do, giảm hơn 7,0% trong phiên giao dịch hôm nay và một số nhà phân tích...
Cổ phiếu của đại lý ô tô đã qua sử dụng lớn nhất ở Hoa Kỳ, CarMax (KMX.US) hôm nay đã chịu áp lực từ phía...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ hôm nay báo cáo rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã giảm -87...
Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm mạnh vào đầu phiên giao dịch hôm nay khi dữ liệu mới từ Hoa Kỳ làm...
Gói dữ liệu của Hoa Kỳ cho quý 3 năm 2022 được phát hành lúc 13:30 GMT (8:30 tối VN) hôm nay. Sự chú ý...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị công bố quyết định lãi suất cuối cùng của năm 2022...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn NHTW Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến giữ nguyên lãi suất Dữ...
Phố Wall đóng cửa hôm qua với mức tăng điểm lớn sau khi các chỉ số chính của Mỹ đều tăng hơn 1%. S&P 500 tăng 1,49%,...
Cổ phiếu của FedEx (FDX.US) đã tăng hơn 4,0% vào thứ Tư bất chấp các số liệu hàng quý khác nhau. Công ty...
