Cổ phiếu Moderna lao dốc bất chấp sự nâng hạng từ Jefferies
Cổ phiếu Moderna (MRNA.US) đã xóa tất cả lợi nhuận trước khi thị trường mở cửa và đang giao dịch thấp hơn gần 1,5% dù...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Hai sau khi ba chỉ số chính của Phố Wall lần đầu tiên ghi nhận tuần giảm điểm thứ hai liên...
Giá NATGAS đã phá vỡ dưới $6,0/MMBtu vào đầu tuần mới do dự báo thời tiết ôn hòa hơn có thể làm...
Chính phủ liên bang Đức đã phê duyệt việc tăng vốn cổ phần của Uniper (UN01.DE) lên 25 tỷ EUR, giúp tâm trạng...
Cổ phiếu Tesla đang tăng gần 3% trước giờ mở cửa sau khi Elon Musk tuyên bố từ bỏ kết quả cuộc thăm dò do chính ông tổ chức trên...
Thị trường tài chính toàn cầu đã có một tuần giao dịch "điên đảo" với quyết định lãi suất từ...
Cặp ngoại hối EURJPY đã trải qua một số chuyển động trong ngày hôm nay. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới đường trung...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đã bắt đầu giao dịch tuần mới với chênh lệch giá giảm lớn. NATGAS đang giao...
Chứng khoán Châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần với S&P/ASX 200 giảm 0,2%, Nikkei giảm 1% trong...
Tâm lý lạc quan do lập trường diều hâu của các ngân hàng trung ương lớn vẫn tồn tại trong ngày hôm...
Fed diều hâu đã gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán toàn cầu và áp lực này...
Các chỉ số PMI tháng 12 sơ bộ từ Pháp và Châu Âu đã được công bố vào sáng...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua trong sắc đỏ sau những lập trường hiếu chiến từ cả FOMC và ECB. S&P 500 giảm 2,49%,...
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay chìm trong sắc đỏ, với DAX...
Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm mạnh vào thứ Năm khi các nhà đầu tư kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì...
Cổ phiếu của Snap (SNAP.US) đã giảm mạnh vào thứ Năm sau khi công ty truyền thông xã hội này bị Jefferies hạ cấp...
Cặp GBPUSD đã giảm hơn 200 pip hôm nay khi các nhà đầu tư xem xét quyết định mới nhất của BoE về việc tăng lãi...
Hôm nay, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ báo cáo nguồn cung khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã giảm...
Cổ phiếu của nhà phát triển vắc-xin thế hệ tiếp theo Novavax (NVAX.US) đã chịu áp lực trước lời đề nghị bán cổ phiếu...
