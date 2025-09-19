⚡CHNComp tăng sau rủi ro hủy niêm yết cổ phiếu Trung Quốc khỏi Mỹ giảm dần 📈
Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ được phép tiến hành kiểm toán...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Blockchain Algorand đã thông báo rằng công nghệ chuỗi khối của họ có liên quan đến việc phát triển nền tảng...
ECB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12, đây là lần tăng lãi suất thứ tư, sau hai...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 11 của Hoa Kỳ đã được công bố lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) hôm...
ECB đã tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản lên 2,50% như mong đợi rộng rãi. Tuy nhiên, ECB thông...
NHTW Châu Âu sẽ là ngân hàng tiếp theo công bố quyết định chính sách tiền tệ vào hôm...
Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ lúc 12:00 chiều GMT (7:00 tối VN) và...
Bên cạnh Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã công bố tăng lãi suất 0,5%, thị trường sẽ còn chờ đợi quyết định từ 2...
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào lúc 8:30...
Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn sau một Fed diều hâu. Trong khi mức...
FOMC đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,5%, đưa lãi suất lên mức 4,25-4,50% - phù hợp với kỳ vọng của thị...
FOMC đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình hôm nay lúc 7:00 tối GMT (2:00 sáng...
Báo cáo chính thức của chính phủ về tồn kho dầu của Mỹ vừa được công bố. Trong khi báo cáo API công...
Chỉ số đồng USD đã giảm xuống dưới 104 vào thứ Tư sau khi trượt dốc qua đêm do chỉ số lạm phát CPI của Hoa Kỳ thấp hơn...
GBPUSD đã giảm nhẹ vào hôm nay khi các nhà giao dịch tiếp nhận dữ liệu kinh tế mới nhất từ Vương quốc Anh. Báo...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng FED sẽ công bố quyết định lãi suất vào 7:00 tối...
Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn, dù phần lớn đà tăng lúc sớm đã...
Cổ phiếu của Pinterest (PINS.US) đã tăng hơn 8,0% sau khi Piper Sandler nâng nền tảng truyền thông xã hội từ "Neutral"...
