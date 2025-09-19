Binance ghi nhận kỷ lục rút tiền mới📌Binancecoin chịu áp lực
Số lượng tút tiền từ sàn giao dịch Binance đang gia tăng. Theo dữ liệu trước đó từ nền tảng phân tích Nansen, Binance...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Số lượng tút tiền từ sàn giao dịch Binance đang gia tăng. Theo dữ liệu trước đó từ nền tảng phân tích Nansen, Binance...
Bất chấp tâm lý tiêu cực gây ra bởi sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và những diễn biến trái chiều xoay quanh...
Giá dầu tăng khoảng 3,0% vào thứ Ba do dữ liệu lạm phát CPI yếu hơn dự kiến và sự lạc quan ngày càng tăng về...
Giá NATGAS đã tăng mạnh vào thứ Ba sau một loạt dự báo thời tiết mới cho thấy phần lớn nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một...
Cổ phiếu của Moderna (MRNA.US) đã tăng 25% hôm nay sau khi kết quả của một loại vắc xin mRNA mới cho thấy nhiều hứa hẹn trong một nghiên...
Ngân hàng Goldman Sachs khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 135.43 Chốt...
Trong những tuần qua, chủ đề số một chắc chắn là ngân hàng trung ương và lạm phát. Các nhà đầu tư hiện...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 11 được mong đợi của Hoa Kỳ vừa công bố và cho thấy tốc độ tăng giá giảm. Dữ...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ chậm lại tháng thứ 5 xuống còn 7,1% trong tháng 11, từ mức 7,7% trong tháng 10...
Công ty khai thác blockchain Argo Blockchain đã báo cáo vào ngày hôm qua rằng họ đang đàm...
DẦU Bank of America nhận thấy khả năng cao giá dầu Brent sẽ nhanh chóng quay trở lại trên 90 USD/thùng trong bối cảnh...
Theo nguồn tin liên quan, chính phủ Trung Quốc đã quyết định trì hoãn một cuộc họp kinh tế rất được mong đợi dự kiến...
Báo cáo CPI tháng 11 của Hoa Kỳ là thông tin vĩ mô quan trọng trong ngày (8:30 tối VN). Tầm quan trọng của...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Báo cáo CPI tháng 11 của Mỹ Lịch phát...
Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn với các chỉ số chính đồng loạt ghi nhận mức tăng...
Phần lớn các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch hôm nay ở mức thấp hơn, với DAX đóng...
Hợp đồng tương lai của dầu thô WTI đã tăng hơn 3,5% lên 73,60 USD/thùng, phục hồi mạnh từ mức thấp hàng ngày...
Cổ phiếu của Horizon Therapeutics (HZNP.US) đã tăng vọt hơn 15,0% vào thứ Hai sau khi có tin Amgen (AMGN.US) sẽ mua lại nhà...
Theo Fed New York, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ trong năm tới đã giảm 5,2% trong tháng 11, mức chưa từng thấy...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ