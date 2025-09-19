Đồng EUR giảm so với đồng USD
Đồng Euro đang giảm giá so với đồng USD vào thứ Hai tuần này nhưng với quy mô tương đối nhỏ. Các thị trường vẫn...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế SELL trên cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2284 Chốt...
Cổ phiếu của Rivian (RIVN.US) đã giảm hơn 4,0% khi tiếp thị trước sau khi nhà sản xuất xe điện tạm dừng kế hoạch sản xuất xe tải điện ở châu...
Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Giám đốc điều hành Binance đã kêu gọi các sàn giao dịch...
Dù ngày lễ Giáng Sinh đang đến gần, nhưng thị trường vẫn còn hai tuần nữa trước khi bước vào mùa nghỉ lễ dài....
Thị trường vào đầu tuần cho đến nay vẫn không ghi nhận biến động nào. Các chỉ số khu vực châu Á-Thái Bình...
Chứng khoán Châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần. Nikkei giảm 0,2%, S&P/ASX 200 giảm 0,4%, Kospi giảm 0,7%...
Theo các nguồn chưa được xác nhận, nhà điều hành TC Energy được cho là đang lên kế hoạch khởi động lại một phần...
TNOTE đã thoát khỏi một mức rất quan trọng sau các số liệu lạm phát gần đây cho thấy giá cả không giảm nhanh...
Kim loại quý tăng mạnh vào buổi chiều trong bối cảnh đồng USD yếu hơn ngay cả khi lạm phát giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến...
Ngân hàng BNP Paribas khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp NZDJPY theo mức sau: Vào lệnh: 87.33 Chốt...
Ngân hàng BNP Paribas khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPJPY theo mức sau: Vào lệnh: 167.62 Chốt...
Ước tính sơ bộ cho thấy tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đối với Hoa Kỳ đã tăng lên 59,10 trong...
Giá sản xuất tại Hoa Kỳ đã giảm xuống 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11 từ mức 8,0% trong tháng trước...
Hãng tin Reuters đưa tin rằng Tesla (TSLA.US) dự định đình chỉ hoàn toàn việc sản xuất Model Y tại Thượng Hải từ ngày...
Sự cải thiện tâm lý rủi ro đã đè nặng lên đồng bạc xanh và thúc đẩy các đồng tiền nhạy cảm với...
Đồng bạc xanh đang hoạt động kém hiệu quả trong bối cảnh tâm lý rủi ro chung được cải thiện. Đồng USD sẽ vẫn là trung tâm...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dữ liệu lạm phát PPI tháng 11 của Hoa Kỳ Báo...
Phố Wall đã kết thúc chuỗi giảm điểm với các mức tăng vừa phải vào phiên hôm qua. S&P 500 tăng 0,75%,...
