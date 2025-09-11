Biểu đồ trong ngày: USDJPY (25.06.2025)
Cặp USDJPY đã vực lại được một phần đà tăng sau đợt giảm mạnh, đưa tỷ giá về gần mức 145 yên mỗi USD. Biên bản cuộc họp...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Cặp USDJPY đã vực lại được một phần đà tăng sau đợt giảm mạnh, đưa tỷ giá về gần mức 145 yên mỗi USD. Biên bản cuộc họp...
Hợp đồng tương lai báo hiệu phiên giao dịch tại châu Âu sẽ mở cửa tích cực ngày hôm nay. Tình...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/06, chỉ số Dow Jones tăng 507.24 điểm (tương đương 1.19%) lên 43,089.02 điểm. Chỉ số S&P...
Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) giảm hơn 4.5% trong phiên hôm nay, khi thị trường phản ứng tích cực với thỏa thuận ngừng bắn ở Trung...
Bitcoin tăng giá nhờ tâm lý lạc quan trên Phố Wall và đồng USD suy yếu. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế...
Tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay đang rất lạc quan. Các chỉ số đang tăng mạnh sau lệnh ngừng bắn ở...
Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, “lý do chúng tôi chưa cắt giảm lãi suất là vì...
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của CB: Thực tế 93. Dự kiến 99,8 và trước đó 98 Dự báo lạm phát 12 tháng...
Thị trường đang dần ổn định trở lại sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, kéo theo giá vàng giảm hơn 2% trong phiên...
Vào Chủ nhật, Tesla chính thức ra mắt dự án Robotaxi tại Austin và điều này đã giúp cho cổ phiếu công...
Điều kiện thị trường lao động tại Mỹ vẫn duy trì ổn định, với mức tăng trung bình 124.000 việc làm mỗi tháng và...
Lạm phát CPI của Canada theo năm: 1,7% (Dự báo 1,7%, Trước đó 1,7%) Theo tháng: 0,6% so với dự kiến 0,5% và trước...
Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến một đợt phục hồi rất mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, nhờ vào việc chấm dứt các...
Ngày thứ Hai trong tuần chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán châu Âu và toàn cầu. Chỉ...
Bitcoin đã bật tăng mạnh, vượt ngưỡng 105,000 USD sau khi giảm xuống dưới mức tâm lý 100,000 USD trong đợt bán tháo cuối...
16:00 (giờ Việt Nam), Đức - Kỳ vọng kinh doanh tháng 6: Thực tế: 90.7 (dự báo 90.0; trước đó 88.9) 16:00 (giờ Việt Nam),...
Israel xác nhận Iran đã phóng tên lửa vào lãnh thổ nước này, dù thị trường tài chính...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh vào sáng 24/6, xuống còn 3.344,7...
Giá dầu thô giảm hơn 2.5%, kéo theo vàng mất giá, đồng USD suy yếu, và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ