Cập nhật: NATGAS tăng hơn 5.0% sau dự báo thời tiết
Giá NATGAS đã tăng hơn 5,00% do thời tiết lạnh hơn dự kiến trước đó trong hai tuần tới sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm. Giá...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cổ phiếu của Ciena (CIEN.US) đã tăng gần 20,0% vào thứ Năm sau khi nhà sản xuất thiết bị mạng công bố các số liệu hàng...
Dầu thô WTI và dầu Brent đã kéo dài đà giảm vào đầu phiên và đạt mức chưa từng...
Goldman Sachs (GS.US) đưa ra dự báo tăng giá cho thị trường đồng cho năm 2023-2024. Các nhà phân tích của GS kỳ...
Hôm nay, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã giảm -21 tỷ feet khối...
Cách đây không lâu, chúng ta đã chứng kiến sự phục hồi của thị trường dầu mỏ do sự cố tràn dầu ở đường...
Ngân hàng Wells Fargo dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất lên mức từ 5,00% đến 5,25% vào tháng 3 năm 2023. Ngoài...
Số người Mỹ điền đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 230K triệu trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 12, so với mức 225K...
TC Energy, nhà điều hành đường ống dẫn dầu Keystone nối Canada và Hoa Kỳ, cho biết họ đang tích cực làm việc để giải...
Chứng khoán Trung Quốc đã có một phiên giao dịch mạnh mẽ khi sự lạc quan bắt nguồn từ chính sách thay đổi của...
Giá của Bitcoin đang di chuyển theo xu hướng đi ngang và duy trì dưới mức 17,000 USD. Chúng ta sẽ có ít...
Phiên giao dịch ngày thứ Tư trên thị trường chứng khoán Đức mang đến tâm lý trái chiều cho các nhà...
Các chỉ số của Hoa Kỳ đã có một phiên giảm điểm liên tiếp vào ngày hôm qua nhưng quy mô giảm...
Phố Wall đã trải qua một phiên giảm điểm khác nhưng với quy mô giảm nhỏ hơn so với hai ngày trước. S&P...
Dầu thô Brent và WTI đều giảm hơn 2,0% và kéo dài đà giảm gần đây do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (limit order to long) tại 0.8800 Vào...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1455 Chốt lời: 1.1000 Cắt...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0541 Chốt lời: 1.1300 Cắt...
Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản lên 4,25% như dự đoán trước đó...
