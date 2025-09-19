DE30: DAX kéo dài động thái giảm
Phiên giao dịch ngày thứ Tư trên thị trường chứng khoán Đức đã mang đến sự sụt giảm vừa phải đối với các cổ...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Bản sửa đổi của dữ liệu tăng trưởng GDP trong quý 3 từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu trên cơ sở hàng năm đã...
Giá dầu hôm nay vẫn chịu áp lực bất chấp việc Trung Quốc tuyên bố nới lỏng các hạn chế do Covid-19. Mặc dù việc...
Cổ phiếu của các công ty dược phẩm Glaxo Smith Kline (GSK.UK) và Sanofi (SAN.FR) đã tăng hôm nay trong bối cảnh Bloomberg...
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công bố nới lỏng đáng kể các biện pháp hạn chế Covid ở nước này hôm nay,...
Phố Wall đã trải qua thêm một phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ với các chỉ số chính đều giảm hơn 1% ngày...
Phiên giao dịch ngày thứ Ba chứng kiến đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Các...
Theo WSJ, cổ phiếu của Meta Platforms (META.US) đã giảm hơn 6,0% vào thứ Ba khi Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu nêu lên...
Cổ phiếu của Airbnb (ABNB.US) đã giảm hơn 3,5% vào thứ Tư sau khi Morgan Stanley hạ cấp Airbnb xuống mức thấp hơn so với tỷ trọng tương đương...
Giá dầu tiếp tục giảm mạnh vào thứ Ba, đạt mức chưa từng thấy kể từ đầu năm do lo ngại về nhu cầu gia tăng làm lu mờ tác động...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8612 Chốt...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp NZDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 86.47 Chốt lời:...
Các chính sách hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang đã gây áp lực rất lớn lên các công ty...
Cặp USDCAD đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 11 vào thứ Ba khi giá dầu thấp hơn và đồng USD tăng trở lại...
USDJPY đã quay đầu giảm từ vùng kháng cự chính tại 137,50, trùng với đường SMA 200 (đường màu đỏ) bất châp thực...
Các chỉ số của Hoa Kỳ đã giảm vào thứ Ba, dựa trên các khoản lỗ từ phiên trước đó khi dữ liệu lạc quan gần...
Cổ phiếu của Textron (TXT.US) đã tăng cao hơn gần 7% trong ngày hôm nay sau khi công ty giành được hợp đồng chế tạo một...
Phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường Đức mang đến tâm lý trái chiều cho các nhà đầu tư. Chỉ...
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã đưa ra quyết định lãi suất vào lúc 03:30 sáng GMT (10:30 sáng...
