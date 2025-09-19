Thị trường nổi bật ngày 06.12.2022 - US2000
Các chỉ số vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ đã sụt giảm vào ngày hôm qua với tất cả các chỉ số chính của Phố Wall...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Trong những tuần gần đây, Apple đã đẩy nhanh kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. Vương quốc Trung...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Cán cân thương mại của Mỹ và Canada, tồn kho...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn với phần lớn các chỉ số Mỹ đều giảm hơn 1%. S&P...
Cổ phiếu của Starbucks (SBUX.US) đã giảm hơn 1,3% vào thứ Hai sau khi Deutsche Bank hạ cấp chuỗi quán cà phê từ "Buy"...
Giá OIL.WTI đã tăng lên 82,70 USD vào đầu phiên khi giới hạn giá G7 có hiệu lực vào hôm...
Ngân hàng Société Générale khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp AUDNZD theo các mức sau: Vào...
Tâm lý risk-off vẫn hiện hữu trên thị trường vào ngày giao dịch đầu tiên. Những tin tức khích lệ từ Trung...
Ngân hàng Société Générale khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào...
Dữ liệu PMI Dịch vụ của Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên 56,5 trong tháng 11 từ 54,4 trong tháng 10, dễ dàng vượt qua dự báo 53,1...
Theo các báo cáo không chính thức của Bloomberg, Tesla Inc. (TSLA.US) có kế hoạch cắt giảm sản lượng tại nhà...
Giá khí đốt tiếp tục giảm mạnh bắt đầu từ nửa cuối tháng 10, phù hợp với tính thời vụ. Thông thường, mức...
Chỉ số đồng USD đã giảm xuống 104,15 điểm, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 và do triển vọng Fed thắt chặt ít hơn gây...
NATGAS đã giảm xuống dưới 6 USD/MMBtu khi dự báo thời tiết ở Hoa Kỳ dự đoán nhiệt độ cao hơn trong hai tuần tới. Trong khi đó...
Giới hạn giá đối với dầu của Nga Gần đây có khá nhiều biến động trên thị trường dầu mỏ. Các nước EU và...
Dù không có các bản báo cáo kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ như báo cáo NFP, nhưng sẽ bao gồm...
Theo báo cáo của Reuters hôm nay, Trung Quốc có thể phân loại mối đe dọa virus Covid-19 là loại B bắt đầu từ tháng...
Bất chấp sự sụt giảm của thị trường do FTX gây ra khiến cho phần lớn các loại tiền điện tử vẫn chưa phục hồi, Litecoin đã xóa...
Một tuần rất thú vị đối với dầu mỏ đã bắt đầu. OPEC+ đã quyết định giữ nguyên chính sách và mức sản lượng...
