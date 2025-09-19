Lịch kinh tế: Chỉ số dịch vụ ISM, lệnh trừng phạt dầu Nga
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Lệnh áp giá dầu Nga sẽ có hiệu lực vào...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều vào đầu tuần mới. Nikkei và S&P/ASX 200 tăng nhẹ trong...
Cổ phiếu của DoorDash (DASH.US) đã giảm 2,8% vào thứ Sáu sau khi RBC Capital Markets hạ nền tảng giao đồ ăn xuống “sector...
Các chính phủ Liên minh Châu Âu sẽ thực hiện mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (limit order to long): 0.6100 Chốt...
Báo cáo thị trường lao động tháng 11 của Canada được công bố hôm nay lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN), đồng thời...
Nền kinh tế Hoa Kỳ bất ngờ có thêm 263 nghìn việc làm trong tháng 11, so với mức tăng 261 nghìn trong tháng...
Công ty năng lượng khổng lồ của Đức Uniper (UN01.DE), đang gặp khó khăn về tài chính kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược...
Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 11 sẽ là sự kiện vĩ mô quan trọng trong ngày. Báo cáo NFP...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Dữ liệu việc làm Mỹ và Canada vào lúc...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua đã đóng cửa với động thái giảm nhẹ. Dow Jones gioảm 0,56%, S&P 500...
Khá nhiều điều đã xảy ra trên thị trường dầu mỏ gần đây dù giá vẫn không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên,...
Cổ phiếu của Salesforce (CRM.US) đã giảm hơn 10% vào thứ Năm khi tin tức về sự ra đi bất ngờ của đồng Giám đốc điều hành Taylor...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0495 Chốt...
Hôm nay, cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã báo cáo nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã...
Chỉ số PMI Sản xuất của ISM đã giảm xuống 49,0 trong tháng 11 từ mức 50,2 của tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của các...
Đồng Rand của Nam Phi đã suy yếu mạnh vào thứ Tư sau vụ bê bối chính trị mới nhất có tên là “Farmgate”....
Tâm lý nhà đầu tư tuần này đã và đang tiếp tục hướng đến hai sự kiện. Tất nhiên, điều đầu tiên là...
