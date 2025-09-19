Thị trường nổi bật ngày 01.12.2022 - US30
Hôm qua, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã chia sẽ rằng dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô gần đây, việc giảm tốc độ thắt chặt chính...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall đã phục hồi vào hôm qua sau khi Chủ tịch FED mở đường cho mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản...
Bài phát biểu của Jerome Powell đã được thị trường mong đợi nhiều khi câu chuyện giảm phát đang lấy đà trước cuộc...
Đồng USD suy yếu trong khi chứng khoán tăng cao hơn sau bài phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Fed Powell. Trong bài...
NATGAS đã có những động thái kỳ lạ trong phiên giao dịch hôm nay. Nhu cầu sử dụng điện, nhiệt và công...
Báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã gây ra một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô giảm...
Dữ liệu GDP của Hoa Kỳ cho quý 3 năm 2022 đã được điều chỉnh cao hơn lên 2,9% so với dữ liệu ban đầu là 2,6%, cao hơn mức...
Báo cáo việc làm của ADP cho tháng 11, gợi ý cuối cùng trước khi công bố NFP vào thứ Sáu,...
Giá dầu thô đã giảm nhẹ hôm nay sau 10:00 sáng GMT (5:00 chiều VN) sau khi các phương tiện truyền thông...
Chỉ số lạm phát CPI tháng 11 cho toàn khu vực đồng Euro đã được công bố hôm nay lúc 10:00 sáng...
Chứng khoán Mỹ và đồng USD sẽ được theo dõi chặt chẽ trong ngày hôm nay khi thị trường không chỉ đón nhận...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chủ tịch Powell sẽ phát biểu về nền kinh tế và lạm phát Báo...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua ở các mức trái chiều. S&P 500 giảm 0,16%,...
Cổ phiếu của Apple Inc (AAPL.US) đã xóa sạch mức tăng trước khi tiếp thị trước và đang giao dịch thấp hơn 1,6% sau khi các...
OIL.WTI đã thoát khỏi mức kháng cự chính khoảng $80,00 sau khi Reuters đưa tin OPEC+ có thể duy trì chính...
Nhìn vào biểu đồ OIL.WTI, có thể thấy giá đã kiểm tra vùng kháng cự $79,10- $80,00 như chúng tôi...
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội đồng Hoa Kỳ giảm xuống 100,2 trong tháng 11, từ 102,5 của tháng trước, cao...
Tăng trưởng GDP hàng năm ở Canada giảm xuống 2,90% trong quý 3 năm 2022 từ 3,20% trong quý 2. Tổng sản phẩm quốc nội...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Đức đã giảm xuống 10,0% YoY trong tháng 11, từ mức 10,4% YoY trong tháng trước và thấp...
