Chứng khoán Trung Quốc kéo dài đà tăng 📈
Chỉ số Trung Quốc đại lục (CHNComp) và chỉ số Hồng Kông (HKComp) đang ghi nhận mức tăng điểm trong hôm nay. Sự gia tăng diễn ra sau...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dữ liệu lạm phát CPI của Đức cho tháng 11 là dữ liệu vĩ mô quan trọng của châu Âu trong ngày. Bản công...
Hôm qua, chúng ta có thể đã nhận được gợi ý khá diều hâu từ Chủ tịch EC Christine Lagarde về sự cần...
EURCAD đã tăng cao hơn vào ngày hôm qua và kiểm tra mức Fibonacci 38,2% dựa trên động thái đi xuống...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách Covid Chỉ...
Cuộc họp báo được mong đợi của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã mang lại sự thất vọng cho thị trường. Bất chấp một số phương tiện...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn với các chỉ số chính đều ghi nhận mức...
Kỳ nghỉ Lễ tạ ơn của Hoa Kỳ đang dần kết thúc và các điều kiện thanh khoản dự kiến sẽ trở lại bình thường sau cuối tuần....
Dầu WTI đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12 năm 2021 và dầu Brent ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Như vậy, có...
Các cuộc biểu tình nổ ra ở Trung Quốc vào cuối tuần qua khi sự bất bình đối với các biện pháp chống Covid nghiêm...
Các chỉ số Châu Á cũng như các hợp đồng kỳ hạn của Châu Âu và Mỹ đều bắt đầu một tuần mới ở mức thấp...
Giá OIL.WTI đã không thể duy trì được đà tăng và dự kiến sẽ kết thúc khung tuần với mức giảm hơn 2% do...
Bất chấp điều kiện thanh khoản yếu hơn, US30 vẫn tiếp tục tăng cao hơn và phe bò đã thành công phá vỡ ngưỡng...
Suy đoán gần đây của giới truyền thông đã được xác nhận ngày hôm nay với một thông báo từ Ngân...
Bản sửa đổi dữ liệu GDP quý 3 năm 2022 của Đức đã mang lại bất ngờ tích cực. Mức tăng trưởng của Đức trong quý 3 năm 2022 đạt...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Bản sửa đổi GDP Q3 của Đức tăng Phiên Phô Wall kết...
Các chỉ số Châu Á giao dịch trái chiều trong hôm nay. Nikkei giảm 0,3%, Kospi và Nifty 50 giảm 0,1%...
Giá NATGAS đã thoái lui khỏi mức giá cao nhất trong 9 tuần ở ngưỡng 8,2 USD đạt được trong phiên trước đó do lượng...
