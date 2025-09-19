US30 dao động gần vùng cản chính
Phiên giao dịch Phố Wall hôm nay đã không diễn ra khi các nhà đầu tư Mỹ nghỉ lễ Tạ Ơn, tuy nhiên, thị trường...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị thực hiện vị thế SELL trên cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào...
Sự thiếu vắng của các nhà giao dịch Mỹ vẫn không thể ngăn cản thị trường ngoại hối. Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu gần như so với tất...
US500 Hãy bắt đầu phân tích ngày hôm nay với US500. Chỉ số đã vượt qua ngưỡng kháng cự tâm...
Biên bản cuộc họp mới nhất của ECB vừa được công bố nhưng không gây ra bất kỳ động thái lớn nào trên thị trường. Những...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ vào lúc...
GBPUSD là một trong cặp tiền tệ đang ghi nhận đà tăng trong ngày hôm nay. Mặc dù cặp tiền này chủ yếu được...
Biên bản của FOMC được công bố vào buổi tối ngày hôm qua được đánh giá là ôn hòa...
Riksbank (NHTW Thụy Điển) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình hôm nay lúc 8:30 sáng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Biên bản ECB, quyết định lãi suất từ Riksbank và CBRT Hoa...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0,59%, Dow Jones tăng 0,28% và Nasdaq...
Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất vừa được công bố, đã kích hoạt động thái ôn hòa trên thị trường. Kết...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ hôm nay đã báo cáo rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã...
Bbáo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã không thể tạo ra những bước chuyển lớn trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô...
Ước tính sơ bộ cho thấy chỉ số PMI Sản xuất toàn cầu của S&P Toàn cầu Hoa Kỳ đã giảm xuống 47,6 trong tháng...
Theo Reuters, chính phủ Đức có kế hoạch áp dụng mức thuế 33% đối với lợi nhuận bất ngờ đối với các công ty năng lượng. Cổ...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,240 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 11, so với 0,222...
Giá dầu đã sụt giảm trong giao dịch châu Âu ngày hôm nay do các báo cáo rằng Liên minh...
