Thị trường nổi bật ngày 23.11.2022 - VÀNG
Biên bản FOMC là bản phát hành quan trọng trong ngày và tài liệu sẽ được công bố lúc 7:00...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số PMI sơ bộ của Vương quốc Anh cho tháng 11 đã được công bố hôm nay lúc 9:30 sáng GMT (4:00 chiều...
Các chỉ số PMI sơ bộ của Pháp và Đức cho tháng 11 được công bố hôm nay lúc 8:15 sáng GMT (3:15...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa với mức tăng nhẹ Biên bản FOMC sẽ phát hành vào lúc...
Phố Wall tăng điểm vào hôm qua sau khi các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng hơn 1%. S&P 500 và Nasdaq...
Giá dầu đã tăng khoảng 2,0% vào thứ Ba khi WSJ đưa tin rằng G7 và EU có kế hoạch áp đặt mức trần đối...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada cho tháng 9 được công bố lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN). Báo cáo phù...
Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc sẽ thắt chặt các hạn chế của Covid đối với những người vào thành phố bắt đầu từ ngày...
Bitcoin đang cố gắng bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng gần $15,500. Thị trường tiền kỹ thuật số lại chịu áp lực trong bối cảnh các báo...
Động thái phục hồi gần đây trên USDCAD đã gặp phải trở ngại. Cặp tiền đã kiểm tra vùng kháng cự bên...
Chứng khoán Châu Âu sẽ mở cửa ở mức không đổi Doanh số bán lẻ tháng 10 của Canada, báo cáo...
Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn sau khi các cổ phiếu công nghệ đi xuống. S&P...
Giá NATGAS đã tăng hơn 6% vào thứ Hai, kéo dài mức tăng 7% của tuần trước do dự báo thời tiết mùa đông...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0250 Chốt lời:...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1806 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.6114 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9581 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 141.79 Chốt...
Giá OIL.WTI đã giảm gần 4,0% vào thứ Hai sau khi WSJ báo cáo rằng OPEC được cho là đang xem xét tăng sản...
