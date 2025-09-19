EURUSD tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá
Đồng EUR đã phục hồi so với đồng USD trong vài tuần qua, tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy vẫn còn một...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Tuần giao dịch sắp tới sẽ trở nên ngắn hơn, ít nhất là về thanh khoản khi các thị trường và nhà giao dịch Hoa...
Tuần giao dịch sắp tới dự kiến sẽ là một tuần quan trọng đối với EURUSD. Cặp tiền này sẽ có nhiều cơ hội để di chuyển, bao gồm...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Chỉ số lạm phát PPI tháng 10 của Đức giảm mạnh Quyết...
Các chỉ số Châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. S&P/ASX 200 giảm 0,2%, Kospi giảm 1,0% và...
Cổ phiếu của Foot Locker (FL.US) đã tăng mạnh vào thứ Sáu sau khi nhà bán lẻ quần áo và giày dép...
Giá dầu đã kéo dài xu hướng giảm vào thứ Sáu khi triển vọng nhu cầu suy yếu làm lu mờ những lo ngại...
Giá sản xuất ở Canada đã tăng mạnh lên 2,4% so với tháng trước trong tháng 10, từ mức không thay đổi trong tháng...
EURUSD đã phục hồi từ các khoản lỗ trước đó và tăng lên trên khung hàng ngày. Cặp tiền tệ chính...
Giá dầu giảm mạnh vào hôm qua với quy mô hơn 3% do những lo ngại dai dẳng về nền kinh tế toàn cầu đang hướng đến một cuộc...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Lịch phát biểu từ các thành viên FED và...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn sau bình luận diều hâu từ các thành viên FED. ...
Hợp đồng tương lai kẽm (niken) đã giảm hơn 7,0% vào thứ Năm, kéo dài mức giảm 9% trong phiên trước đó sau...
Giá OIL.WTI đã giảm hơn 3,0%, kéo dài mức giảm của ngày hôm qua do lo ngại về nhu cầu xuất hiện trở lại khi căng...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã báo cáo hôm nay rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên trong nước đã...
Tiền điện tử SOLANA đã giảm gần 5% trong phiên giao dịch ngày hôm nay và tốc độ giảm đang tăng nhanh sau khi các...
Cổ phiếu của Nvidia (NVDA.US) đang tăng cao hơn một chút trước khi thị trường mở cửa sau công bố báo cáo thu nhập...
Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo rằng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm...
