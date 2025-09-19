Bản tin ngày 17.11.2022
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,83%, Dow Jones giảm 0,12%...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng UISD tăng nhẹ so với đồng EUR sau khi các nguồn tin của Bloomberg tại Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ ra rằng...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.6162 Chốt lời:...
Báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã tạo ra một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô giảm hơn...
Sản xuất công nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống -0,10% trong tháng 10, sau khi điều chỉnh giảm mức giảm 0,1% so với tháng trước trong...
Dữ liệu lạm phát CPI của Canada cho tháng 10 được công bố hôm nay lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN). Thị trường kỳ vọng...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cho tháng 10 được công bố lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN) với những con số tốt hơn...
Dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Vương quốc Anh đã được phát hành lúc 7:00 sáng...
Giá dầu đã tăng vọt vào hôm qua sau khi tin tức tên lửa của Nga vượt qua lãnh thổ Ukraine và rơi...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ở mức không đổi Đại sứ NATO họp khẩn Doanh số bán...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn sau mức tăng mạnh, được kích hoạt bởi dữ liệu lạm phát...
Theo Interfax, Bộ Quốc phòng Nga đã mô tả tuyên bố của giới chức và truyền thông Ba Lan về việc tên lửa Nga...
Theo phía Ukraine, nguồn cung cấp dầu qua đường ống Druzhba tới Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã bị đình...
Theo báo cáo phương tiện truyền thông chưa được xác nhận, trong các cuộc tấn công bằng tên lửa vào...
Mới đây, WSJ đã báo cáo rằng sàn giao dịch BlockFi đang chuẩn bị cho khả năng phá sản do làn sóng...
Chỉ số Giá sản xuất ở Mỹ đã giảm xuống còn 8,0% trong tháng 10, từ mức 8,5% trong tháng trước và thấp hơn kỳ...
Các chỉ số ZEW của Đức cho tháng 11 đã được phát hành vào lúc 10:00 sáng GMT (5:00 chiều VN) hôm...
Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) đã tiếp tục giảm sau khi tạm dừng một thời gian ngắn vào ngày hôm qua. Chỉ số này đã...
