Lịch Kinh tế: Jerome Powell điều trần trước Quốc hội là tâm điểm hôm nay 👀📃
Sự kiện nổi bật hôm nay là phiên điều trần hai ngày của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội, bắt đầu vào 22:00 (giờ...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Phân tích biểu đồ Oil.WTI, khung H4: Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Iran và Israel sẽ chấm dứt cuộc xung đột, thị trường...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/06, chỉ số Dow Jones tăng 374.96 điểm (tương đương 0.89%) lên 42,581.78 điểm....
Trong vài phút gần đây, đã xuất hiện thông tin về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không...
Chỉ số chứng khoán Mỹ cho thấy diễn biến lạc quan Cổ phiếu hàng tiêu dùng dẫn đầu đà tăng Tesla...
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà hiện tại trong tháng 5: thực tế 0,8% MoM; dự báo -1,3% MoM; trước...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI cho tháng 6: Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: thực tế 53,1; dự báo...
Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư lo ngại những diễn biến mới nhất của xung...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm khá mạnh vào sáng 23/6, giao dịch...
Nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho thương mại dầu mỏ, hiện khó thành hiện thực. Dù Iran có...
Dữ liệu PMI Pháp: PMI Sản xuất (sơ bộ) - tháng 6: Giá trị: 47.8 (dự báo 50; trước đó 49.5) PMI...
Thị trường dầu mỏ phản ứng khá dè dặt sau cuối tuần đầy biến động tại Trung Đông. Mỹ mở các cuộc không kích vào...
Tuần vừa qua đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ, được định hình bởi cả các báo cáo kinh tế vĩ mô và những...
Giá dầu tăng 1% sau khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang US100 giảm 0.39%, DE40 giảm 0.22% trước giờ mở cửa phiên giao...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/06, chỉ số S&P 500 lùi 0.22% xuống 5,967.84 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Hợp đồng tương lai ca cao giảm gần 6% trong ngày hôm nay, chạm mức thấp nhất trong hai tháng. Một lần nữa, nguyên nhân...
Thành viên Fed, ông Thomas Barkin, hôm nay đã đưa ra nhận định về tình hình kinh tế và hoạt động kinh...
Các công ty công nghệ lớn và nhóm cổ phiếu bán dẫn đã đảo chiều sau mức tăng đầu phiên trước thông...
