Lịch kinh tế: Dữ liệu lạm phát sản xuất của Mỹ, chỉ số ZEW của Đức
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dữ liệu lạm phát sản xuất tháng 10 của Mỹ dự kiến sẽ...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn sau một phiên đầy biến động. S&P 500 giảm 0,89%, Dow Jones...
Tuyên bố từ các ngân hàng trung ương sẽ thống trị lịch kinh tế tuần này. Phố Wall đang kỳ vọng vào "ngôn...
Cổ phiếu Hasbro (HAS.US) giảm hơn 8,0% vào đầu tuần mới sau khi bị hạ bậc gấp đôi từ "buy" xuống "underperform" tại...
Các chỉ số chính của Phố Wall đã bắt đầu phiên giao dịch hôm nay trái ngược nhau, tuy nhiên tâm...
Dữ liệu mới nhất từ FED New York cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ cho năm 2023 đã tăng lên 5,9% trong...
Ngân hàng MUFG khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 163.92 Chốt lời: 158.00 Cắt...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8749 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 140.41 Chốt...
Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã có buổi gặp gỡ vào...
OPEC đã công bố báo cáo hàng tháng về tình hình và triển vọng thị trường dầu mỏ. Các...
Cổ phiếu của Roche Holding AG (ROG.CH) đã giảm hơn 3,0% vào thứ Hai sau khi nhà sản xuất thuốc Thụy Sĩ thôn báo thuốc...
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ đã qua và giờ đây, thị trường sẽ chuyển hướng trở lại những bản dữ liệu kinh tế vĩ mô....
Các đồng tiền kỹ thuật số đã giao dịch dưới áp lực trong cuối tuần qua và kéo dài đà sụt giảm sáng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Hội nghị G20 tại Bali, Indonesia Bài phát biểu...
Phần lớn chứng khoán Châu Á đều giảm điểm trong hôm nay. Nikkei giảm 1%, S&P/ASX 200 giảm 0,2%, Kospi giảm...
Lợi nhuận ròng hợp nhất trong quý 3 năm 2022: 49,4 triệu USD, cao hơn 117,1% so với cùng kỳ năm trước Thu về hơn 45...
Thị trường tiền điện tử đã không thể theo kịp với đà tăng của thị trường chứng khoán vào tuần trước. Bất chấp trạng thái...
Cặp EURUSD đã giao dịch ở mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 8 năm nay, tại ngưỡng 1,0327. Cặp tiền đã vượt qua ddwwofng trung bình...
