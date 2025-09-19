Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan thấp hơn nhiều so với kỳ vọng
Kết quả hàng tháng về chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan yếu hơn so với kỳ vọng của các...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ, cho đến gần đây là một trong những người hưởng lợi chính từ sự không chắc...
Sau báo cáo thành công ngày hôm qua về CPI giảm và lạm phát cơ bản ở Mỹ, hôm nay sẽ đến lượt...
Lạm phát CPI của Đức, mặc dù vẫn ở mức cao, đã cho thấy số liệu phù hợp với kỳ vọng. Sau áp lực giá giảm...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua trong tâm trạng phấn khởi. S&P 500 tăng 5,5%,...
Cổ phiếu Nio (NIO.US) đã xóa bỏ các khoản lỗ trước giờ mở cửa thị trường và đang giao dịch cao hơn gần 10% mặc dù...
USDJPY là cặp tiền nhạy cảm nhất khi đề cập đến vấn đề lãi suất của Hoa Kỳ vì nó mang lại cơ hội lớn nhất để thực hiện giao...
Báo cáo lạm phát hôm nay của Mỹ đã đảo ngược hoàn toàn tâm lý thị trường và cung cấp...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ hôm nay báo cáo rằng nguồn cung tự nhiên trong nước đã tăng 79 tỷ feet khối...
Tỷ lệ lạm phát toàn cầu giảm xuống 7,7% YoY trong tháng 10 so với dự kiến 8,0% YoY. Đây là mức giảm nhanh...
Tiền điện tử đã phải đối mặt với viễn cảnh của một làn sóng phá sản khác. Các vấn đề liên quan đến FTX,...
Bản phát hành dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cho tháng 10 lúc 1:30 chiều GMT (8:30 tối VN)...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ lúc 1:30...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn, kết thúc chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp. S&P...
Chỉ số đô la đã tăng lên trên mốc 110, phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tuần là 109,25 trong phiên trước đó,...
Động thái bán tháo tiền điện tử đã tăng tốc sau khi báo cáo từ Coindesk cho thấy Binance sẽ không...
Báo cáo hôm nay từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã không thể kích hoạt các động thái lớn trên thị trường...
Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử đã gây ra hoạt động bất thường của nhà đầu tư. Hầu hết tất cả các altcoin đều đang mất...
Các phiếu bầu vẫn đang được kiểm, nhưng chúng ta đã thấy một cuộc đụng độ rất thú vị cho các ghế trong Thượng viện và...
