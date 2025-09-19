Phe gấu thống trị thị trường tiền số📉
Thị trường tiền điện tử đang rơi vào trạng thái hoảng loạn trước sự sụp đổ của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cổ phiếu của Meta Platforms (META.US) đang giao dịch cao hơn 3% trước giờ mở cửa phiên hôm nay sau khi xác nhận các báo...
FedEx (FDX.US), một công ty chuyển phát nhanh và hậu cần của Mỹ, đã cảnh báo về triển vọng nhu cầu xấu đi vào...
Kết quả ban đầu từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cho thấy đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Hạ viện trong khi đảng Dân chủ sẽ kiểm soát...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Đảng Dân chủ dự kiến kiểm soát Thượng viện trong...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn, đánh dấu phiên thứ ba tăng liên tiếp. S&P...
Tâm lý lạc quan bởi tin tức rằng Binance sẽ mua lại FTX để giải quyết tình trạng suy giảm thanh khoản sau này đã không...
Cổ phiếu của Take-Two Interactive (TTWO.US) đã mất hơn 10% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi trò chơi điện tử hạ thấp triển...
Hôm nay, người dân Mỹ sẽ tiến hành các cuộc bỏ phiếu để chọn ứng cử viên của họ cho Quốc hội và chính...
Tiền điện tử BinanceCoin (BNB) đã phản ứng đầy phấn khích trước các báo cáo rằng Binance đã thâu tóm một...
Alameda Research và chủ sở hữu sàn giao dịch FTX, Sam Bankman-Fried đã báo cáo trên Twitter rằng FTX cuối cùng...
Các chỉ số chính của Phố Wall tăng điểm vào thứ Ba khi thị trường đón nhận một loạt báo cáo thu nhập...
Thị trường tiền điện tử đang trải qua những tổn thất ngày càng lớn bởi tin tức sàn giao dịch FTX đã ngừng rút tiền....
Giá ngô đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 vào thứ Ba sau khi dữ liệu gần đây của USDA chỉ ra rằng...
Activision Blizzard, Inc (ATVI.US) đã công bố kết quả trong Q3 năm 2022. Thu nhập hàng quý trên mỗi cổ phiếu (EPS)...
Thị trường tiền điện tử đã hoảng sợ trước mối đe dọa có hệ thống từ FTX, sau khi một báo cáo của Coindesk chỉ ra các...
Đồng FTX đang rơi tự do vào hôm nay với mức giảm hơn 17% vào thời điểm phát hành bài viết. Mặc...
Các công dân Mỹ sẽ đến các điểm bầu cử trong ngày hôm nay để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử giữa...
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn với chỉ số Dow Jones dẫn đầu mức giảm. S&P 500 tăng 0,96%, Nasdaq...
