Cổ phiếu BioNTech tăng sau dự báo doanh thu
Cổ phiếu BioNTech (BNTX.US) đã xóa lỗ sớm và tăng hơn 1,0% vào thứ Hai bất chấp trên thực tế, công ty công...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Tiền điện tử FTX đã bị ảnh hưởng sau những bình luận từ sàn giao dịch Binance và chủ sở hữu Chanpeng Zhao. Theo Popular CZ,...
Tiền điện tử đang cố gắng duy trì mức tăng mặc dù Bitcoin và Ethereum đang rút lui khỏi mức đỉnh cục bộ. Sự kiện quan trọng...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9888 Chốt lời:...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.5936 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9998 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị thực hiện vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 146.19 Chốt...
Cổ phiếu của công ty bị bán quá mức gần đây của Mark Zuckerberg, Meta Platforms (META.US), đang tăng gần 4% hôm nay trước...
Trong một tuyên bố gần đây của chính phủ, Jeremy Hunt, Bộ trưởng Tài chính của Vương quốc Anh, chỉ ra rằng việc tiết kiệm...
Tiền điện tử Litecoin, được những người hâm mộ tài sản kỹ thuật số gọi là "bạc kỹ thuật số", đã hoạt động tốt hơn...
Giai đoạn cao điểm của mùa thu nhập Phố Wall cho quý 3 năm 2022 đã ở phía sau nhưng vẫn còn một số công ty...
Với cuộc bầu cử đang đến gần, chúng tôi muốn giới thiệu đến các nhà đầu tư ba bản đồ chính cho cuộc bầu cử...
Cuộc họp của Fed cũng như báo cáo NFP tháng 10 của Mỹ đều đã qua nhưng điều đó không có nghĩa các...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đang giao dịch cao hơn 7% sau khi bắt đầu giao dịch hôm nay với khoảng cách...
Người phát ngôn của Ủy ban y tế Trung Quốc đã nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc đối với chính sách Covid Zero và...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên giảm ECB Lagarde, Fed Collins và Mester sẽ có bài...
Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong phiên đầu tuần. Nikkei tăng 1,2%, S&P/ASX 200 tăng 0,6% và Kospi...
Giá dầu WTI đã tăng 4,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhờ sự suy yếu của đồng USD và tin tức lạc quan từ...
Ngân hàng ANZ đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh (Limit order to short):...
