AUDCAD - Khuyến nghị giao dịch từ MUFG
Ngân hàng MUFG đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: (limit order to long)...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngân hàng MUFG đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: (limit order to long)...
Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ cho tháng 10 (7:30 tối VN) có thể cung cấp một số gợi ý về những động thái của Fed...
Đồng đô Mỹ đang suy yếu trong ngày hôm nay và yếu tố này đã thúc đẩy kim loại quý. Vàng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dữ liệu việc làm từ Hoa Kỳ và Canada Chỉ số...
Các chỉ số Phố Wall kéo dài đà giảm hậu FOMC vào hôm qua và đóng cửa ở mức thấp hơn. ...
Động lực tăng giá của tiền điện tử đã suy yếu vào ngày hôm qua sau khi Chủ tịch Jerome Powell thông báo...
Cổ phiếu của Etsy (ETSY.US) đã tăng hơn 15% vào thứ Năm sau khi thị trường hàng thủ công trực tuyến công bố kết quả kinh...
Nomura đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0903 Chốt lời: 1.0600 Cắt lỗ:...
Ngân hàng Morgan Stanley đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1176 Chốt...
Hôm nay, cổ phiếu của nhà sản xuất vắc xin Moderna (MRNA.US) đã mất gần 10% sau khi Phố Wall mở cửa trong bối cảnh kết quả kinh doanh...
Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào lúc 12 giờ...
Ngân hàng Norges đã công bố quyết định chính sách tiền tệ hôm nay lúc 9:00 sáng theo giờ GMT...
Chủ tịch Jerome Powell đã dội một gáo nước lạnh vào những người hy vọng vào một đợt xoay trục. Trong cuộc họp báo...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp NHTW Anh sẽ thông báo quyết định lãi suất lúc...
Fed đưa ra thêm một đợt tăng lãi suất 0,75%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch Fed Powell đã tỏ ra rất diều...
Fed đã công bố quyết định chính sách tiền tệ phù hợp với kỳ vọng, ít nhất là về việc thay đổi lãi...
Fed đã công bố quyết định chính sách tiền tệ vào lúc 6:00 chiều GMT (1:00 sáng thứ Nă, VN). Ngân...
Giá vàng tiếp tục giảm vào thứ Năm, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020, sau khi Fed đẩy đồng đô la...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ