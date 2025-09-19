EURCHF - Khuyến nghị giao dịch từ Credit Agricole
Ngân hàng Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURCHF theo các mức sau: Vào lệnh:...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngân hàng Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURCHF theo các mức sau: Vào lệnh:...
Tồn kho khí đốt của Mỹ tăng 52 tỷ feet khối (bcf) từ 111 bcf trong tuần trước, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 60 bcf và mức trung...
Sau tuyên bố khai mạc của ECB và quyết định của TLTRO, các thị trường kỳ vọng vào những lời hùng biện hawkish nhưng...
Amazon (AMZN.US) - sau khi Phố Wall đóng cửa Kỳ vọng của thị trường: Thu nhập kỳ vọng trên mỗi cổ phiếu (EPS): 0,24 USD Doanh thu...
Báo cáo GDP quý 3 năm 2022 của Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc...
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đưa ra một đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của thị...
Quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang đến gần. Thị trường và các nhà kinh...
Caterpillar (CAT.US), một trong những nhà sản xuất máy móc hạng nặng hàng đầu thế giới, đã báo cáo kết...
Cổ phiếu Credit Suisse (CSGN.CH) đã giao dịch thấp hơn 10% sau khi công bố báo cáo thu nhập cho quý 3 năm 2022 vào...
Quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu là sự kiện vĩ mô chính trong ngày. Một đợt...
Các chỉ số của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn với cổ phiếu công nghệ...
Các chỉ số chính của Phố Wall tăng thêm động lực đi lên vào buổi chiều (theo giờ BST) trong bối cảnh ngày...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã kích hoạt một số động thái nhỏ trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô...
VÀNG Tương tự như các kim loại quý khác, Vàng đang hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la. Quan sát...
Quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương châu Âu là một trong những sự kiện vĩ mô hàng đầu...
EURUSD đã tăng trở lại trên mức tâm lý quan trọng vào sáng nay. Cặp tiền tệ chính đang vượt ngưỡng 1,00...
Quyết định lãi suất từ Ngân hàng Canada vào lúc 3:00 chiều BST (9:00 tối VN) hôm nay sẽ là một...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang NHTW Canada dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% Meta...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ